Igor Grosu, reales preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova. „Suntem obligaţi să devenim generaţia integrării europene”

22-10-2025 | 19:03
Igor Grosu
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, care a obţinut o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie, a fost ales preşedinte al parlamentului Republicii Moldova, relatează Radio Chişinău şi Radio Moldova.

Pentru candidatura lui Grosu şi-au dat votul 55 de deputaţi, în timp ce contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul "Alternativa", a acumulat 32 de voturi.

Igor Grosu, absolvent al Facultăţii de Istorie, fost viceministru al educaţiei în perioada 2012-2015 şi preşedinte al parlamentului între 2021 şi 2025, a mulţumit colegilor pentru "încrederea acordată".

"Avem cu toţii şansa unică să facem parte din generaţia integrării europene. Cred că suntem obligaţi să devenim generaţia integrării europene, din respect pentru cei care au stat la baza renaşterii naţionale acum mai bine de 30 de ani", a declarat Igor Grosu.

El a anunţat că şedinţa de miercuri a legislativului va continua în altă zi, pentru a alege vicepreşedinţii şi membrii Biroului permanent. Data şi ora vor fi anunţate ulterior, după consultarea liderilor fracţiunilor parlamentare.

Igor Grosu a mai deţinut funcţia de preşedinte al parlamentului în perioada 2021-2025.

Președintele Maia Sandu convoacă consultări pentru desemnarea premierului

În acelaşi timp, agenţia de presă Moldpres a relatat că preşedintele Maia Sandu a invitat grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcţia de premier.

Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, şi vineri, 24 octombrie, la sediul preşedinţiei din Chişinău.

Consultările se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi au drept scop desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru, în vederea formării unui nou guvern.

Potrivit Constituţiei, candidatul desemnat pentru funcţia de premier va cere, în termen de 15 zile, votul de încredere al parlamentului asupra programului de activitate şi a membrilor cabinetului de miniştri. Pentru a fi numit în funcţie, noul guvern va trebui să obţină votul majorităţii deputaţilor. 

