Furtună puternică în București. Două avioane nu au putut ateriza pe Otopeni și au fost redirecționate

Două zboruri care urmau să aterizeze în vineri seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii.

În zona Bucureştiului şi a judeţului Ilfov este vânt puternic în rafale şi ploaie torenţială, astfel că aeronavele nu puteau ateriza în siguranță.

Astfel, cursa Tarom 276 Salonic - Bucureşti a aterizat pe aeroportul din Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton - Bucureşti a aterizat la Craiova.

"În acest moment, aeronavele decolează şi aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Pistele, platformele şi căile de rulare a aeronavelor sunt deschise şi operaţionale, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene", se menţionează în informarea transmisă de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

