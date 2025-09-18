Victoria Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, în pericol să rămână fără cetățenia română. Au început demersurile

Victoria Furtună, reprezentanta Partidului Moldova Mare, ar putea rămâne fără cetățenia română. Autoritățile de la noi au început demersurile pentru eliminarea acestui privilegiu de care se bucură sute de mii de moldoveni.

Autoritatea Româna pentru Cetățenie a început procedura de retragere a cetățeniei române pentru Victoria Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, arată surse din cadrul instituției.

Întreaga procedură va dura câteva luni, urmând a fi audiată. La acest moment, motivele pentru retragerea cetățeniei nu au fost comunicate, dar sunt prevăzute de legea 21/1991, Legea Cetățeniei Române.

În ce condiții se poate retrage cetățenia română

Astfel, potrivit articolului 25 al Legii 21/1991, retragerea cetățeniei române are loc în următoarele condiții:

„Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

b) este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase.”

Autoritățile din Republica Moldova au fost informate și comunică cu cele din România pentru îndeplinirea procedurilor, arată publicația agora.md.

Reacția Victoriei Furtună

Victoria Furtună a reacționat la informațiile despre începerea procedurii de retragere a cetățeniei printr-o postare pe Facebook.

„Destul cu minciuna și manipularea! Astăzi puterea și servitorii ei au coborât și mai jos, la un nou nivel de disperare.

Folosind cadavre politice, precum fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, ei răspândesc falsuri murdare despre faptul că mi-ar fi fost retrasă cetățenia română.

Declar deschis și ferm:

-Nimeni nu mi-a retras nimic.

-Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare.

Una dintre inițiativele-cheie ale partidului Moldova Mare este interzicerea deținerii cetățeniei duble de către funcționarii publici, deputați și președinte.

️Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul Moldovei va decide că deputații și președintele nu trebuie să aibă cetățenie dublă.

Și — dacă poporul îmi va permite să inițiez o astfel de lege în noul parlament — voi renunța voluntar!

Dar numai prin voința poporului, nu la comanda corupților de la putere!

Cetățeni dragi, nu cădeți în plasa provocărilor!

Pentru a retrage cuiva cetățenia este necesar un dosar penal și o sentință condamnatorie. Eu nu am și nu voi avea așa ceva — pentru că niciodată nu am servit clanurile criminale și nu am vândut țara.

Iar vouă, uzurpatorilor, vă spun direct: toate falsificările voastre vor fi descoperite!

Curtea Europeană a dat deja lecții dure unora ca voi. Căutați cauzele: „Tănase vs. Republica Moldova”, „Lupșa vs. România”, „Moaia vs. Franța”. Adevărul întotdeauna iese la lumină! Veți răspunde atât în fața legii, cât și în fața poporului. Și veți plăti nu mie, ci întregului popor moldovenesc căruia i-ați cauzat prejudicii.

Partidul Moldova Mare, pe care îl conduc, a învins și va învinge mereu în numele poporului.

Mergem înainte! Moldova Mare va învinge!

La 28 septembrie veniți la alegeri și votați Moldova Mare. Întoarcem ce ne aparține!”

Cine este Victoria Furtună

Potrivit sursei citate, Victoria Furtună a devenit vizibilă politic în 2024, după plecarea din Procuratură, lansându-se în cursa prezidențială ca independentă. Campania ei a fost controversată: a avertizat în mod fals despre riscul unui război post-electoral, a fost surprinsă organizând întâlniri cu alegători mobilizați prin canale apropiate oligarhului fugar Ilan Șor, cu implicarea unor preoți.

La alegerile prezidențiale, contracandidata Maiei Sandu a obținut 4,45% din voturi.

După alegeri, Furtună a rămas activă pe rețele sociale, criticând conducerea țării. În martie 2025, imediat după ce a devenit președinta formațiunii „Moldova Mare”, a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, subliniind importanța relațiilor cu Moscova pentru energie, comerț și stabilitate.

Partidul „Moldova Mare” participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit biografiei Victoriei Furtună publicate pe site-ul partidului, „În anul 2006, am început să îmi pun în aplicare cunoștințele și abilitățile dobândite, intrând în sistemul de justiție ca procuror în Procuratura raionului Nisporeni. Această primă poziție a fost începutul unei cariere pline de provocări și realizări. În cadrul acestei funcții, am avut oportunitatea de a lucra pe diverse cazuri și de a învăța din experiențele cotidiene ale profesiei. După câțiva ani, am fost transferată în Procuratura municipiului Chișinău, sectorul Botanica, unde am continuat să îmi dezvolt competențele și să contribui la soluționarea cazurilor importante pentru comunitate.”

Victoria Furtună a scris și despre momentul renunțării la cariera de procuror: „În luna martie 2024, am fost spusă unei alegeri dificile, urma să aleg să rămân o persoană cu o gândire liberă și independentă sau să mă supun unor standarde de subordonare abuzive. Ca rezultat am ales prima variantă și mi-am dat demisia din organele procuraturii.”

