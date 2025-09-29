Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul

29-09-2025 | 10:02
Traian Basescu


Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul, a transmis, luni, fostul preşedintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.

Cristian Anton

''O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL'', a scris pe Facebook, Traian Băsescu.

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Luni dimineaţă, la ora 8:00, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secţiilor de votare. 

Sursa: Agerpres

