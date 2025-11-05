30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

Retrospectiva Știrilor PRO TV a ajuns în anul 2000 – România pășea în noul mileniu cu inima strânsă, dar cu ochii plini de speranță.

Au fost luni în care apele furioase au rupt sate și drumuri, iar oamenii au învățat că împreună pot înfrunta orice.

Au fost zile în care visul românilor de a-și proteja economiile s-a frânt, când FNI s-a prăbușit și mii de păgubiți au ieșit în stradă, cerând dreptate.

Au fost momente de răzbunare și durere: primul asasinat la comandă, disponibilizări în masă, scandaluri politice și proteste care au zguduit țara.

Dar România nu și-a pierdut curajul.

La urne, oamenii și-au spus cuvântul: Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul.

Și, în mijlocul acestor frământări, sportul și-a arătat magia. Naționala de fotbal învingea Anglia și ajungea în sferturi la EURO, gimnastele cucereau aurul olimpic la Sydney, Gabriela Szabo zbura pe pista de 5.000 de metri, iar Ivan Patzaichin devenea legendă vie la 41 de ani.

2000 a fost un an al confruntărilor, al durității și al triumfului.

Un an în care românii au învățat că nici furtunile, nici crizele, nici tragediile nu pot opri visul lor de libertate și schimbare.

Și PRO TV a fost aici, martor al fiecărui pas, al fiecărei victorii, al fiecărui moment care a transformat România.

