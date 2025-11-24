Bărbatul acuzat de moartea fetei de 17 ani a fost arestat. Își petrecuse noaptea cu victima și o plătise 200 de lei

Corespondent PROTV: „Presupusul iubit al victimei a găsit-o pe fata de 17 ani fără suflare, într-un apartament dintr-un bloc situat chiar peste drum de Inspectoratul de Poliție al Județului Galați. În aceeași încăpere era și suspectul de crimă, un bărbat de 26 de ani, care îi scotocea în poșetă. Revoltat, cel venit la tânără l-a atacat pe individ cu un cuțit, l-a rănit și apoi a sunat la 112. Bărbatul rănit a fost spitalizat, și-a revenit la sfârșitul săptămânii trecute, dar a refuzat să dea orice declarație în fața polițiștilor. Procurorii Curții de Apel Galați au aflat că își petrecuse noaptea cu victima și o plătise cu 200 de lei. Magistrații au emis pe numele lui un mandat de arestare pentru 30 de zile. În ceea ce îl privește pe presupusul partener al fetei de 17 ani, el este cercetat în stare de libertate de DIICOT pentru trafic de minori, deoarece există suspiciunea că ar fi exploatat-o sexual pe adolescentă.”

