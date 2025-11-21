Un italian și-a ascuns 3 ani mama moartă în subsol și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins

Un bărbat din Italia a continuat să încaseze pensia mamei sale după moartea ei, ascunzându-i trupul în subsol pentru ca plățile lunare să nu fie oprite.

Înșelătoria, pusă la punct de bărbatul de 57 de ani din Mantua, a funcționat timp de trei ani, dar s-a oprit când a apărut o problemă gravă: cartea de identitate a mamei lui expirase. Iar pentru a evita blocajul birocratic, i-a venit ideea absurdă de a se prezenta la primărie deghizat în bătrână. În mod firesc, a fost demascat, iar întregul său plan macabru a ieșit la iveală, scrie publicația Corriere della Serra.

Incidentul a avut loc în Borgo Virgilio, un oraș de aproximativ 15.000 de locuitori de la periferia Mantuei. Cazul a ieșit la lumină acum câteva zile, când bărbatul de 57 de ani, sperând să scape nepedepsit, s-a prezentat la registratura din Borgo Virgilio îmbrăcat în femeie și purtând o perucă. Intenția era evident să preia identitatea mamei sale, atât cât să îi reînnoiască buletinul.

Dar funcționarilor primăriei le-au trebuit doar câteva momente ca să își dea seama că în spatele unei peruci era un bărbat de vârstă mijlocie. Invitat să revină îmbrăcat în mod adecvat, bărbatul a avut parte de o surpriză neplăcută, la întoarcere, îl așteptau atât funcționarii de la ghișeu, cât și polițiști locali. Aceștia au început apoi investigațiile necesare, cel puțin pentru a înțelege de ce individul se prezentase la reînnoirea actului de identitate deghizat în bătrână.

Astfel a ieșit la iveală partea întunecată a poveștii. În timpul verificărilor, polițiștii locali au descoperit că, după moartea mamei sale, bărbatul îi ascunsese cadavrul în pivniță, apoi a pretins că nimic nu s-a întâmplat și a continuat să-i încaseze pensia. Potrivit primelor informații din anchetă, femeia ar fi murit din cauze naturale în 2022.

Rămășițele femeii au fost duse la morga spitalului din Mantua pentru examinări. În așteptarea continuării anchetei, bărbatul de 57 de ani ar putea fi acuzat de ascunderea unui cadavru și fraudă la adresa Institutului Național de Protecție Socială.

