Un italian și-a ascuns 3 ani mama moartă în subsol și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins

Stiri Diverse
21-11-2025 | 21:17
Poliție Italia
Getty Images

Un bărbat din Italia a continuat să încaseze pensia mamei sale după moartea ei, ascunzându-i trupul în subsol pentru ca plățile lunare să nu fie oprite.

autor
Aura Trif

Înșelătoria, pusă la punct de bărbatul de 57 de ani din Mantua, a funcționat timp de trei ani, dar s-a oprit când a apărut o problemă gravă: cartea de identitate a mamei lui expirase. Iar pentru a evita blocajul birocratic, i-a venit ideea absurdă de a se prezenta la primărie deghizat în bătrână. În mod firesc, a fost demascat, iar întregul său plan macabru a ieșit la iveală, scrie publicația Corriere della Serra.

Incidentul a avut loc în Borgo Virgilio, un oraș de aproximativ 15.000 de locuitori de la periferia Mantuei. Cazul a ieșit la lumină acum câteva zile, când bărbatul de 57 de ani, sperând să scape nepedepsit, s-a prezentat la registratura din Borgo Virgilio îmbrăcat în femeie și purtând o perucă. Intenția era evident să preia identitatea mamei sale, atât cât să îi reînnoiască buletinul.

Dar funcționarilor primăriei le-au trebuit doar câteva momente ca să își dea seama că în spatele unei peruci era un bărbat de vârstă mijlocie. Invitat să revină îmbrăcat în mod adecvat, bărbatul a avut parte de o surpriză neplăcută, la întoarcere, îl așteptau atât funcționarii de la ghișeu, cât și polițiști locali. Aceștia au început apoi investigațiile necesare, cel puțin pentru a înțelege de ce individul se prezentase la reînnoirea actului de identitate deghizat în bătrână.

Astfel a ieșit la iveală partea întunecată a poveștii. În timpul verificărilor, polițiștii locali au descoperit că, după moartea mamei sale, bărbatul îi ascunsese cadavrul în pivniță, apoi a pretins că nimic nu s-a întâmplat și a continuat să-i încaseze pensia. Potrivit primelor informații din anchetă, femeia ar fi murit din cauze naturale în 2022.

Citește și
tomate
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”

Rămășițele femeii au fost duse la morga spitalului din Mantua pentru examinări. În așteptarea continuării anchetei, bărbatul de 57 de ani ar putea fi acuzat de ascunderea unui cadavru și fraudă la adresa Institutului Național de Protecție Socială.

30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri

Sursa: Corriere della Sera

Etichete: pensie, italia, cadavru,

Dată publicare: 21-11-2025 21:17

Articol recomandat de sport.ro
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Citește și...
Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia. Ucraineanul va fi predat Germaniei
Stiri externe
Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia. Ucraineanul va fi predat Germaniei

Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 va fi extrădat săptămâna viitoare din Italia în Germania, a anunţat joi seară avocatul său, Kanzlei Menaker.

Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”
Stiri externe
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”

Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters.

Cum funcționa rețeaua piramidală de exploatare a fetelor din Italia, cu baza în Iași | Animație grafică
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua piramidală de exploatare a fetelor din Italia, cu baza în Iași | Animație grafică

Cei 19 suspecți din Iași, acuzați că au exploatat sexual zeci de tinere românce în străinătate, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, miercuri seară.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, o conferință de presă, în care a vorbit despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație și ”tăierile de salarii”.  

Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”
Stiri externe
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă", informează EFE.

Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci
Alegeri locale 2025
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 Noiembrie 2025

57:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28