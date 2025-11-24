O femeie de 49 de ani ar fi fost ucisă în bătaie de iubitul ei, în Olt. Bărbatul a susținut că a găsit-o moartă în casă

24-11-2025 | 10:58
O femeie de 49 de ani din Olt a fost ucisă de partenerul ei, reţinut după ce anchetatorii au descoperit că o bătuse cu o seară înainte.

Aura Trif

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi, duminică, printr-un apel la 112, despre faptul că o femeie din comuna Voineasa a fost găsită decedată în locuinţă, de către partenerul acesteia.

”Din primele verificări, poliţiştii au identificat trupul neînsufleţit al unei femei, în vârstă de 49 de ani, care prezenta urme de violenţă. Trupul acesteia a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea efectuării autopsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Bărbatul a fost reținut

Poliţiştii au stabilit că femeia a fost agresată de partenerul ei şi a murit din cauza rănilor suferite.

”În urma investigaţiilor efectuate de o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea unui procuror criminalist, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict intrafamilial generat de consumul de alcool, în seara zilei de 22 noiembrie, victima ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, cu care locuia”, au precizat anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru omor şi violenţă în familie. El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Sursa: News.ro

