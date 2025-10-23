Răsturnare de situație în cazul polițiștilor din Mehedinți care au găsit dispozitive de interceptare în autospecială

Răsturnare de situație în cazul agenților de poliție din Mehedinți care au descoperit săptămâna trecută, în autospeciala pe care lucrau, tehnică de interceptare, pe care au demontat-o.

Aceștia au filmat și au postat pe internet imagini cu momentul în care au smuls microfoanele și dispozitivele de înregistrare video.

Susțineau atunci că mașina de poliție a fost la un pas să ia foc.

Anchetatorii i-au reținut însă pe amândoi.

Aceștia fi știut că vor fi interceptați într-un dosar de corupție și, astfel, ar fi împiedicat înfăptuirea actului de justiție.

Pe rând, cei doi agenți rutieri de la Poliția din localitatea Vânju Mare au ajuns în spatele gratiilor, pentru 24 de ore.

Ambii erau de ceva vreme în atenția ofițerilor Direcției Generale Anticorupție.

Ar fi știut din timp că autospeciala pe care o foloseau urma să fie blindată cu tehnică de interceptare, așa că unul dintre ei ar fi lăsat în mașină un telefon, care ar fi înregistrat fiecare mișcare a ofițerilor anticorupție.

Gheorghe Ciocan, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți: „După ce a reintrat în posesia telefonului mobil, a distribuit pe un grup pe Telegram, din care făceau parte mai mulți colegi de la Poliția Rutieră Vânju Mare, conversațiile purtate de lucrătorii DGA pe marginea activităților specifice desfășurate cu ocazia montării echipamentului de supraveghere tehnică. Unul dintre agenții de poliție care făceau parte din grup a fost și cel care s-a deplasat ulterior la service-ul auto unde a demontat și distrus echipamentul de supraveghere tehnică.”

Anchetatorii îi acuză de distrugere de probe, divulgarea de informații nedestinate publicului și favorizarea făptuitorului.

Marian Valon, avocat polițiști: „Ambii agenți de poliție se consideră nevinovați față de faptele imputate. Azi i s-a adus la cunoștință celui de-al doilea agent de poliție și infracțiunea de violare a vieții private. Se consideră absolut nevinovat.”

Ambii agenți de poliție au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, timp în care trebuie să fie permanent la dispoziția anchetatorilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













