Bărbat din Sibiu, percheziționat pentru că afișa portrete naziste fereastra casei. „Asta e plăcerea lui”

Un bărbat de 54 de ani din Sibiu este cercetat sub control judiciar, pentru că și-a decorat pragul casei cu o zvastică și a pus în geam portretele lui Hitler şi Mussolini.

Fratele lui susține că omul nu avea intenții rele, ci doar își exprima admirația față de niște personaje istorice.

În urma perchezițiilor, în casa suspectului au mai rămas doar portretele lui Donald Trump și Vladimir Putin. Tablourile care-i înfățișau pe Hitler și Mussolini au fost ridicate, drept probe.

Fratele celui cercetat pentru utilizarea de simboluri naziste spune că bărbatul este doar fascinat de anumiți oameni de stat, pe care-i crede „puternici".

Claudiu Popovici, fratele bărbatului cercetat: „Asta e plăcerea lui, probabil a avut un respect pentru oameni care au condus țările într-un anumit fel, este pasionat de fotografiile, de imaginile lor și portretele lor. Și le expune în ferestre, la intrări în curte, în locuință."

Bărbatul de 54 de ani a lucrat mai bine de trei decenii în Statele Unite ale Americii, în construcții. Acum doi ani s-a întors în țară și a început să-și renoveze casele din Agnita și Sibiu. Vecinii au observat simbolurile fasciste, dar mulți le-au luat drept simple ciudățenii.

Vecin: „Am trecut pe la el prin fața casei, am văzut dar nu am băgat în seamă. Nu știu ce o gândi el, o fi avut un hobby, cine știe."

Vecină: „Un hobby aiurea nu mi se pare ceva că e normal."

„E vecin cu noi dar ce are dumnealui în cap nu știu", spune altcineva.

Sesizarea a fost depusă la primărie

Totuși, cineva a sesizat autorităţile.

Alin Schiau, primarul orașului Agnita: „Acum două săptămâni am primit sesizarea și am întreprins demersurile legale. Au fost notificate instituțiile competenţe și am solicitat proprietarilor îndepărtarea de urgență a acestui simboluri".

La percheziții, în locuințele suspectului au mai fost găsite trei arme de colecție și un detector de metale, fără acte de proveniență. Bărbatul este cercetat sub control judiciar, pentru 60 de zile.

