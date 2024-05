Trump îl atacă din nou pe Biden: „Este cel mai rău preşedinte din istoria ţării. Este extrem de incompetent”

Fostul preşedinte a făcut aceste comentarii în timp ce vorbea despre problemele sale juridice, atacându-i pe procurorii din aceste cazuri şi deplângând recentele inculpări în Arizona a mai multor foşti consilieri de top ai săi, alături de 11 aşa-numiţi falşi electori de la alegerile din 2020.

"Aceşti oameni conduc o administraţie Gestapo", a spus Trump, potrivit înregistrării audio a evenimentului. "Şi este singurul lucru pe care îl au. Şi este singura modalitate prin care vor câştiga în opinia lor".

"Odată ce am fost pus sub acuzare, am spus: "Ei bine, acum trebuie să scoatem mănuşile"", a adăugat Trump, spunând că Biden este "cel mai rău preşedinte din istoria ţării". "Este extrem de incompetent. Este corupt ca naiba. Este candidatul Manchurian".

Fostul preşedinte a adăugat că nu se lasă deranjat prea tare de problemele sale juridice.

"Dacă îţi pasă prea mult, ai tendinţa de a te sufoca. Şi, într-un fel, mie nu-mi pasă. Doar că, ştiţi, asta este viaţa", a spus el.

El a recunoscut, totuşi, că a fost surprins când a fost pus sub acuzare. "Odată ce am fost pus sub acuzare, am spus: 'Sfinte S..., tocmai am fost pus sub acuzare'. Eu. Am fost pus sub acuzare'", a spus Trump.

De asemenea, el l-a numit pe Jack Smith, avocatul special care instrumentează două cazuri federale împotriva lui Trump, un " ticălos" şi " dezaxat".

Trump a făcut remarcile la clubul său Mar-a-Lago, unde s-au adunat sute de donatori.

