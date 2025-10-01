Metoda „cursului avantajos”. Cum erau păcăliți oamenii cu bancnote euro false prin diverse magazine

Un bărbat de 45 de ani din Târgoviște a fost arestat, iar două femei sunt cercetate sub control judiciar pentru că ar fi pus în circulație bancnote euro false.

Anchetatorii din Dâmbovița spun că cei trei au mers în mai multe magazine din județul unde au încercat să plaseze banii falși, în bancnote de câte 50 de euro. Pentru asta, ofereau un preț de schimb în lei foarte avantajos.

Cum păcăleau oamenii

De exemplu, unul dintre păgubiți a plătit 960 de lei în schimbul a patru bacnote de 50 de euro false. Înșelăciunea a ieșit la iveală când unul dintre clienti și-a dat seama ca rata de schimb este mult prea mică așa că valuta nu poate fi reală.

A anunțat poliția și au urmat descinderi ale anchetatorilor la locuințele celor trei suspecți.

Acum oamenii legii trebuie să afle și de unde provin banii falși. Cercetările în acest caz vizează infracțiuni precum punerea în circulație de bacnote falsificate, înșelăciune și tentativă la înșelăciune.

