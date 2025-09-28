A încercat să scape de dosarul penal, dar s-a mai ales cu o infracțiune. Ce a pățit un bărbat din județul Dâmbovița

28-09-2025 | 12:02
politie
Shutterstock

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița, este cercetat pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, după ce a încercat să dea bani polițiștilor pentru a scăpa de răspunderea penală, a transmis Poliția.

autor
Claudia Alionescu

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12:00, când polițiștii din cadrul Secției Nr. 8 Poliție Rurală Valea Mare au oprit pentru control un autoturism condus de bărbat, pe raza localității de domiciliu, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.

Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, el a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice.

Verificările efectuate au arătat că bărbatul avea și permisul de conducere anulat.

În acest context, polițiștii i-au adus la cunoștință că urmează întocmirea unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei permis a fost anulat.

Cum a mai comis bărbatul încă o faptă penală în fața polițiștilor

Pentru a evita răspunderea penală, bărbatul a încercat să le ofere polițiștilor o sumă de bani, însă aceștia au refuzat categoric.

În cursul aceleiași zile, în urma documentării activității infracționale de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Poliției Orașului Găești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, față de bărbat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, pentru infracțiunea de dare de mită.

Reprezentanții IPJ Dâmbovița reamintesc că oferirea de bani sau alte foloase necuvenite unor funcționari publici, în scopul influențării exercitării atribuțiilor de serviciu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dambovita, alcool, politie, mita, permis, sofer,

Dată publicare: 28-09-2025 11:44

Stiri actuale
Stiri actuale
Stiri actuale
Stiri externe
Stiri externe
Stiri actuale
