Bananele și avocado, vedetele toamnei: românii renunță la fructele autohtone din cauza prețurilor

Pentru că sunt mai puține şi foarte scumpe, merele, perele și gutuile au fost înlocuite de banane, lămâi, și avocado.

În același timp, oamenii cumpără tot mai multă fasolea boabe. Este sățioasă, plină de proteine şi se mănâncă bine atunci când se face frig.

Odinioară vedetele toamnei, fructele sunt tot mai jos pe lista de cumpărături. Au scăzut vânzările cu 40% într-o singură lună.

Producția mai mică de fructe românești din acest an s-a văzut bine și în prețul de la raft. Un kilogram de mere costă cel puțin 6 lei, unul de pere, 9 lei, iar strugurii sunt în medie, 10 lei kilogramul. Drept urmare....



Corespondent ȘtirileProTV: ”Deși toamna umple piețele cu fructe autohtone, mere, pere, struguri, românii poftesc tot la gustul exotic. Bananele sunt vedetele sezonului. Toamna aceasta, de exemplu, vânzările pentru aceste fructe au fost mai mari cu 15% față de restul anului. Pe urmele lor vine... avocado. Este al doilea cel mai iubit fruct la nivel național”.

Avocado a devenit, de altfel, pentru mulți români un simbol al alimentației moderne. Este asociat cu un stil de viață sănătos, este sățios, şi relativ accesibil.

Este interesant și topul legumelor preferate de clienți în această toamnă. Clasamentul include pătrunjelul, cu o creștere de aproximativ 50% a vânzărilor, vinetele și țelina.



Daniela Popescu, directorul departamentului de retail al unei firme de cercetări de piață: ”Vedem că oamenii gătesc mai mult acasă. În luna septembrie a început să se vadă impactul acesta al prețurilor. Au început să scadă volumele față de perioada de vară”.

Pe de altă parte, a urcat simțitor consumul de fasole uscată. Un singur lanț de hipermarketuri a raportat o creștere de cel puțin 50% a vânzărilor pentru acest produs, de la un an la altul.

Un kilogram de fasole costă, în medie, 18 lei. După fierbere, fasolea își triplează volumul și greutatea, iar asta însemană cel puțin 8 porții.

