Bananele și avocado, vedetele toamnei: românii renunță la fructele autohtone din cauza prețurilor

Stiri Sociale
03-11-2025 | 19:25
×
Codul embed a fost copiat

În această toamnă, fructele românești par să fi pierdut teren în fața celor exotice.

autor
Larisa Antal

Pentru că sunt mai puține şi foarte scumpe, merele, perele și gutuile au fost înlocuite de banane, lămâi, și avocado.

În același timp, oamenii cumpără tot mai multă fasolea boabe. Este sățioasă, plină de proteine şi se mănâncă bine atunci când se face frig.

Odinioară vedetele toamnei, fructele sunt tot mai jos pe lista de cumpărături. Au scăzut vânzările cu 40% într-o singură lună.

Producția mai mică de fructe românești din acest an s-a văzut bine și în prețul de la raft. Un kilogram de mere costă cel puțin 6 lei, unul de pere, 9 lei, iar strugurii sunt în medie, 10 lei kilogramul. Drept urmare....

Corespondent ȘtirileProTV: ”Deși toamna umple piețele cu fructe autohtone, mere, pere, struguri, românii poftesc tot la gustul exotic. Bananele sunt vedetele sezonului. Toamna aceasta, de exemplu, vânzările pentru aceste fructe au fost mai mari cu 15% față de restul anului. Pe urmele lor vine... avocado. Este al doilea cel mai iubit fruct la nivel național”.

Citește și
muncitori straini
Muncitori străini, înlocuiți cu bugetari concediați. ”O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim”

Avocado a devenit, de altfel, pentru mulți români un simbol al alimentației moderne. Este asociat cu un stil de viață sănătos, este sățios, şi relativ accesibil.

Este interesant și topul legumelor preferate de clienți în această toamnă. Clasamentul include pătrunjelul, cu o creștere de aproximativ 50% a vânzărilor, vinetele și țelina.

Daniela Popescu, directorul departamentului de retail al unei firme de cercetări de piață: ”Vedem că oamenii gătesc mai mult acasă. În luna septembrie a început să se vadă impactul acesta al prețurilor. Au început să scadă volumele față de perioada de vară”.

Pe de altă parte, a urcat simțitor consumul de fasole uscată. Un singur lanț de hipermarketuri a raportat o creștere de cel puțin 50% a vânzărilor pentru acest produs, de la un an la altul.

Un kilogram de fasole costă, în medie, 18 lei. După fierbere, fasolea își triplează volumul și greutatea, iar asta însemană cel puțin 8 porții.

Sursa: Pro TV

Etichete: studiu, fructe, consum, fructe exotice,

Dată publicare: 03-11-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Muncitori străini, înlocuiți cu bugetari concediați. ”O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim”
Stiri Sociale
Muncitori străini, înlocuiți cu bugetari concediați. ”O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim”

România ar urma să primească în 2026 mai puțini muncitori străini, deși toate patronatele spun că au nevoie de mai mulți angajați. Explicația ministrului PSD al Muncii este că astfel se va face loc pentru bugetarii care vor fi concediați.

Ministrul Muncii promite stimulente pentru tinerii fără experiență. Câți bani primesc lunar dacă se angajează
Stiri Sociale
Ministrul Muncii promite stimulente pentru tinerii fără experiență. Câți bani primesc lunar dacă se angajează

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, sâmbătă seară, că va exista buget dsponibil pentru tinerii care sunt în căutarea primului loc de muncă.

Lucrările la Planșeul Unirii au atins un sfert din stadiu. Suma facturilor neplătite este de 135 milioane de lei
Stiri Sociale
Lucrările la Planșeul Unirii au atins un sfert din stadiu. Suma facturilor neplătite este de 135 milioane de lei

Lucrările la Planșeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de față este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm și facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat antreprenorul Cristian Erbașu.

Recomandări
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii
Stiri Justitie
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 03 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28