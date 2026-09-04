Corespondent PROTV: „Inculpatul a fost prezentat în fața unui judecător de la Curtea de Apel Pitești, cu propunere de arestare preventivă. El a refuzat să explice de ce nu a oprit la fața locului, imediat după accident. Victima este un cetățean bulgar în vârstă de 59 de ani. Era decedat când salvatorii au ajuns la el, anunțați de alți șoferi, care au observat trupul pe marginea drumului.

Polițiștii au vizionat imagini de la mai multe camere de supraveghere și au reușit să identifice mașina care-l lovise. SUV-ul a fost găsit dimineața, în curtea avocatului cercetat acum pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Contactat, în aceeași zi, de reporterii PRO TV, șoferul a spus că și-a continuat drumul pentru că nu a observat biciclistul, care se afla într-o zonă întunecată și nu avea lumini de semnalizare. Surse din anchetă spun însă că, în urma impactului, parbrizul mașinii sale s-a spart.”