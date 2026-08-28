Audierile s-au încheiat fără ca judecătoarea să ia o decizie, iar frații Tate au fost escortați înapoi la închisoare.

Încătușați și îmbrăcați în uniforme de detenție, timp de aproape două ore, Andrew și Tristan Tate au încercat să o convingă pe judecătoarea federală din Miami că sunt nevinovați. Cei doi au negat acuzațiile formulate împotriva lor și au susținut că imaginea lor controversată din mediul online a fost creată doar pentru a deveni populari.

În plus, Andrew Tate a susținut că nu se poate apăra în mod corespunzător dintr-o închisoare americană și nu poate colabora eficient cu avocații săi din România. El a spus că se teme că absența sa din România i-ar putea afecta grav situația juridică.

Joseph McBride, avocatul fraților Tate: „Judecătoarea are niște întrebări legate de România. Ce se întâmplă dacă frații Tate nu se duc? Ei bine, vă spun chiar acum ce se întâmplă dacă nu se duc în România. Vor primi închisoare pe viață. Vor fi judecați în lipsă. Vor fi condamnați, iar dacă se duc în Marea Britanie și își ispășesc acolo cinci ani de închisoare sau câștigă procesul acolo sau îl câștigă aici, în SUA, în momentul în care pleacă, vor fi condamnați la închisoare pe viață în România.”

Avocații fraților Tate cer eliberarea acestora cel puțin până la audierea privind extrădarea lor în Marea Britanie. Procurorii americani se opun și susțin că frații Tate mint și vor încerca să fugă.

Associated Press precizează că avocații fraților Tate au repetat mai mult de o oră argumentele depuse la instanță, potrivit cărora cererea Regatului Unit e nefondată, deoarece procesul penal din România are prioritate. Audierea s-a încheiat după opt ore, fără ca judecătoarea federală să ia o decizie privind eliberarea lor pe cauțiune. Nici data audierii pentru extrădare nu a fost stabilită.

Frații Tate se confruntă cu 59 de acuzații în Marea Britanie, inclusiv pentru viol, trafic de persoane, spălare de bani și violență împotriva minorilor.

Cei doi se află într-o închisoare din Miami din 18 iulie.