Reprezentanții legali ai influencerului de pe rețelele sociale care se autodescrie drept misogin și ai fratelui său, Tristan Tate, au susținut că cei doi se prezintă în mod deliberat ca fiind mult mai bogați decât sunt în realitate, deoarece „modelul lor de afaceri depinde de atenția online”, relatează The Guardian, scrie News.ro.

Declarațiile vin după ce poliția britanică a solicitat extrădarea celor doi frați din SUA în cadrul unei anchete privind acuzații de viol, agresiune și complicitate la traficul de persoane în scopul exploatării sexuale. Cei doi frați au fost arestați în luna iulie.

Ei au continuat să-și susțină nevinovăția pe X din centrul federal de detenție din Miami, Florida, unde sunt în prezent închiși.

Într-un document depus la tribunal, avocații lor au afirmat: „Andrew și Tristan sunt personalități pe rețelele sociale. Modelul lor de afaceri depinde de atenția online. Esența constă tocmai în caracterul scandalos al postărilor făcute de ei și despre ei. Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai extravagantă, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, ei joacă un rol”, au explicat avocații.

Reprezentanții legali ai fraților au afirmat că imaginile cu iahturi de lux, supermașini și ceasuri scumpe, distribuite online de frați, nu ar trebui considerate dovezi ale bogăției lor.

„Un videoclip promoțional filmat la bordul unui iaht nu constituie dovadă a dreptului de proprietate asupra acestuia. «Superiahtul» nu aparține fraților Tate. Aceștia au fost plătiți pentru a promova nava pe rețelele sociale. În plus, frații Tate sunt implicați în mai multe afaceri care «învață» bărbații cum să câștige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe rețelele sociale ca fiind extrem de bogați. De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane și 7 milioane de dolari care apar în videoclipurile lui Tristan au fost închiriate. Evaluarea colecției de ceasuri a lui Andrew se bazează pe o declarație a unui pasionat terț” - enumeră avocații.

Documentul menționează, de asemenea, contul de X al lui Andrew Tate și sugestiile conform cărora tweet-urile sale generează sume de nouă cifre, precum și afirmațiile sale anterioare că va deveni într-o zi prim-ministru al Regatului Unit. „Toate aceste postări sunt exagerate”, au scris avocații săi.

Milionarii de carton

Mai multe postări ale fraților pe rețelele sociale conțin sugestii privind resurse nelimitate de criptomonede și numerar. Avocații săi susțin că acest lucru nu este adevărat.

Documentul depus în SUA face referire și la un „așa-zis «pașaport» mexican pe care figurează numele «Vladimir Scorpius»”. În document se precizează că pașaportul nu era altceva decât o „recuzită din carton pe care Tristan l-a folosit pentru un costum de Halloween”.

„Nimeni nu poate sugera în mod serios că Tristan și-a asumat o identitate secretă, cu scopul de a se sustrage autorităților internaționale de aplicare a legii, sub numele unui super-răufăcător fictiv celebru”, pledează avocatul.

Frații Tate se confruntă cu mai multe proceduri judiciare

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați la Miami pe 18 iulie. Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a declarat pe 19 iulie că a formulat noi acuzații împotriva celor doi, legate de presupuse infracțiuni care implică patru presupuse victime.

În alt caz, Andrew Tate este dat în judecată în Anglia de patru femei pentru acuzații de violență sexuală, avocații fostului kickboxer profesionist declarând anterior în fața Înaltei Curți că există o „negare totală a faptelor imputate”. Trei dintre femeile care au intentat procesul civil au reclamat acuzații de viol și agresiune sexuală împotriva lui Tate la poliția din Hertfordshire în 2014 și 2015, dar procurorii au clasat atunci cazul.

Procesul civil a fost amânat în luna mai, după ce poliția a anunțat că va redeschide ancheta cu privire la presupusele infracțiuni.

CPS a precizat că cele 38 de acuzații suplimentare, pe lângă cele 21 existente, se referă la presupuse infracțiuni comise între iulie 2010 și august 2017.

Frații se confruntă, de asemenea, cu proceduri judiciare în România și urmau să fie extrădați în Marea Britanie după încheierea acestor proceduri, după ce poliția din Bedfordshire a obținut mandate europene de arestare pentru cei doi în 2024.

Andrew Tate a scris luni că se va opune extrădării. „Viața mea este un film, iar eu sunt propriul meu cascador”, a scris el pe X.