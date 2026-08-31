În plus, și-a înregistrat timpul de lucru de pe calculator, deși procedura internă prevedea pontarea fizică, prin sistemul de recunoaștere a amprentei, relatează Noticias Trabajo.

Instanța a stabilit că încălcarea regulilor privind controlul timpului de lucru și prezența la sediu reprezintă o încălcare a bunei-credințe contractuale și justifică concedierea. Acest lucru s-a aplicat chiar dacă femeia lucra în companie de 26 de ani, fiind angajată din 1998.

Ce s-a întâmplat înainte de concediere

Cu câțiva ani înainte de concedierea care i-a fost comunicată la 2 octombrie 2024, au avut loc mai multe conflicte între familia angajatei și companie.

Tatăl acesteia fusese președintele unei companii care, începând din 2022, a avut mai multe litigii cu angajatorul femeii. Printre acestea s-au numărat o acțiune pentru recuperarea unei sume de bani, o plângere penală pentru fals în acte și fraudă procedurală, depusă în octombrie 2023 și clasată definitiv, precum și o acțiune civilă introdusă în aprilie 2024.

Și sora angajatei, care lucra de asemenea în companie, depusese o sesizare la Inspectoratul Muncii în ianuarie 2024.

Având în vedere aceste conflicte de familie, angajata a susținut că adevăratul motiv al concedierii nu era cel invocat de companie, ci o răzbunare.

De ce a fost concediată

Compania și-a justificat decizia prin articolul 70.3 din Contractul colectiv general de aplicare la nivel național pentru sectorul entităților de asigurări, reasigurări și al mutualelor colaboratoare cu sistemul de securitate socială.

Angajatorul a invocat fraude, lipsă de loialitate, abuz de încredere și indisciplină.

În august 2024, femeia a lucrat de acasă timp de nouă zile, deși în acele zile trebuia să lucreze de la sediul companiei. Pentru a-și înregistra timpul de lucru, aceasta a folosit calculatorul personal.

Compania a demonstrat că exista o procedură internă obligatorie, comunicată întregului personal, potrivit căreia orice modificare a zilelor stabilite pentru telemuncă necesita aprobarea prealabilă, în scris, a responsabilului de departament.

Regulamentul prevedea, de asemenea, că era interzisă pontarea de pe calculator în zilele în care angajata trebuia să lucreze de la sediu.