Avertizare de furtuni violente, în mare parte din țară. Ploi torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni | HARTĂ

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Mai multe județe din Moldova și Transilvania sunt vizate duminică de un cod portocaliu de furtuni violente, cu averse torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni, potrivit unei avertizări transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

autor
Cristian Anton

Jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Orientali și Meridionali sunt vizate duminică, până la ora 19, de un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice, conform unei avertizări ANM. 

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp.

De asemenea, duminică (19 iulie), în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei este cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Coduri galbene de furtuni

Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20...22 de grade.

Tot duminică (19 iulie), în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în Moldova și Oltenia este cod galben de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei este cod galben pentru perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: avertizare meteo, cod portocaliu, cod galben, cod furtuni, grindina, vijelii, canicula,

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