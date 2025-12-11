Circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi reluată de sărbători. De când se elimină restricțiile

Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.

”Autorităţile bulgare, prin intermediul Centrului Comun de Contact, informează că la data de 18 decembrie 2025 traficul pe Podul ”Prieteniei” Giurgiu - Ruse va fi restabilit în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul reparat al Podului”, anunţă, joi seară, Prefectura Giurgiu.

Instituţia a precizat că lucrările de construcţie pe tronsonul de 320 de metri închis în prezent în direcţia României sunt aproape de finalizare, iar în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, toate tipurile de vehicule vor putea circula fără restricţii.

”Eliminarea restricţiilor de circulaţie va asigura o trecere sigură şi cât mai comodă pentru călători”, a mai transmis Prefectura Giurgiu.

Lucrările de construcţie şi instalare sunt programate să reînceapă, pe data de 8 ianuarie 2026, pe următorii 320 de metri ai Podului, pe banda de circulaţie spre Republica Bulgaria.

