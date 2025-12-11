Circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi reluată de sărbători. De când se elimină restricțiile

11-12-2025 | 23:12
Podul giurgiu - ruse
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.

”Autorităţile bulgare, prin intermediul Centrului Comun de Contact, informează că la data de 18 decembrie 2025 traficul pe Podul ”Prieteniei” Giurgiu - Ruse va fi restabilit în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul reparat al Podului”, anunţă, joi seară, Prefectura Giurgiu.

Instituţia a precizat că lucrările de construcţie pe tronsonul de 320 de metri închis în prezent în direcţia României sunt aproape de finalizare, iar în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, toate tipurile de vehicule vor putea circula fără restricţii.

”Eliminarea restricţiilor de circulaţie va asigura o trecere sigură şi cât mai comodă pentru călători”, a mai transmis Prefectura Giurgiu.

Lucrările de construcţie şi instalare sunt programate să reînceapă, pe data de 8 ianuarie 2026, pe următorii 320 de metri ai Podului, pe banda de circulaţie spre Republica Bulgaria.

Sursa: News.ro

Noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei din cauza caniculei. Cum se va circula între Giurgiu și Ruse
Stiri actuale
Noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei din cauza caniculei. Cum se va circula între Giurgiu și Ruse

Poliţia Română de Frontieră anunţă că, începând de vineri, 4 iulie, pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi instituite restricţii de circulaţie, în timpul zilei, între orele 10.00 - 20.00.

Autoritățile bulgare închid opt ore Podul Giurgiu - Ruse pe 12-13 iunie. Se fac reparații urgente
Stiri actuale
Autoritățile bulgare închid opt ore Podul Giurgiu - Ruse pe 12-13 iunie. Se fac reparații urgente

Circulaţia va fi complet oprită pe Podul "Prieteniei" Giurgiu-Ruse, timp de opt ore, în noaptea de 12 spre 13 iunie, pentru reparaţii urgente în Bulgaria.

Autoritățile bulgare închid 12 ore Podul Giurgiu - Ruse pentru reparații, în 6-7 martie. Rute alternative pentru șoferi
Stiri actuale
Autoritățile bulgare închid 12 ore Podul Giurgiu - Ruse pentru reparații, în 6-7 martie. Rute alternative pentru șoferi

Autorităţile bulgare vor închide circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule, în 6 şi 7 martie.

