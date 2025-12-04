Alerte meteo emise de ANM. Unde va fi cod portocaliu de vânt. HARTĂ

ANM a emis, joi, o atenţionare Cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineaţa, în judeţul Caraş-Severin, precum şi un Cod galben de fenomene similare, ce vizează zone din trei judeţe.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 4 decembrie, ora 10:00 - 5 decembrie, ora 10:00, pe raza judeţului Caraş-Severin va fi Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de 70 - 90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.

ANM

De asemenea, până joi, la ora 22:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în zone din judeţele Alba, Hunedoara şi Alba, unde vitezele la rafală vor depăşi temporar 90 0 110 km/h, la altitudini mari.

Potrivit meteorologilor, în perioada 4 decembrie, ora 10:00 - 6 decembrie, ora 22:00, va fi valabilă o informare de intensificări temporare ale vântului, valabilă în majoritatea regiunilor.

Astfel, pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul ţării, precum şi în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru şi est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est, se vor înregistra viteze ale vântului în general de 45 - 55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60 - 80 km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













