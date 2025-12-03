Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre ninsori și frig

03-12-2025 | 13:58
vremea de Craciun
Shutterstock

Prognoza meteorologică pentru sărbătorile de iarnă din 2025 aduce vești neașteptate pentru românii care visează la un Crăciun alb.

Specialiștii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul sezonului și precipitații reduse în cea mai mare parte a țării.

Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) a emis estimările meteorologice pentru luna decembrie 2025, oferind o imagine de ansamblu asupra condițiilor climatice din perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit ANM.

Prima jumătate a lunii decembrie 2025: temperaturi peste medie

Începutul lunii decembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Meteorologii estimează că valorile termice vor depăși media perioadei de referință 2005-2024, cu deosebire în zonele montane, unde abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată.

În perioada 1-15 decembrie, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național, cu excepția extremității de sud-vest a țării, unde se anticipează un regim pluviometric local excedentar. Vestul și nord-vestul României vor înregistra cel mai pronunțat deficit de precipitații.

oameni pe strada, frig
Vremea azi, 3 decembrie 2025. O zi mohorâtă, dar cu temperaturi ridicate în sudul și estul țării

Vremea de Crăciun 2025: fără ninsori și temperaturi blânde

Săptămâna Crăciunului, cuprinsă în intervalul 15-22 decembrie, va continua tendința de încălzire. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât normalul sezonului în toate regiunile țării, cu precădere în zona montană.

Vestea mai puțin bună pentru iubitorii zăpezii: regimul pluviometric va prezenta o tendință ușor deficitară la nivel național. Acest lucru înseamnă că șansele pentru un Crăciun alb sunt reduse, iar ninsorile abundente nu se prefigurează în prognoza actuală.

Crăciunul tradiţional, cu temperaturi neobișnuit de ridicate

Specialiștii în meteorologie subliniază că abaterile termice pozitive vor fi prezente constant pe parcursul întregii luni decembrie, ceea ce sugerează o iarnă mai blândă decât de obicei. Acest fenomen se înscrie în tendința mai largă de creștere a temperaturilor medii înregistrată în ultimii ani pe teritoriul României.

Vremea de Revelion 2025-2026: condiții stabile

Pentru ultima săptămână a anului, cuprinsă între 22 și 29 decembrie, prognoza meteorologică indică o ușoară normalizare a condițiilor climatice. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, dar abaterea va fi mai redusă comparativ cu săptămânile anterioare.

Cantitățile de precipitații estimate pentru perioada Revelionului vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Astfel, românii care vor sărbători trecerea în noul an pot aștepta condiții meteorologice relativ stabile, fără fenomene extreme.

Ce înseamnă prognoza pe patru săptămâni

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni reprezintă media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Este important de menționat că aceste prognoze nu pot anticipa fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare, cum ar fi viscole sau descreșteri bruște de temperatură.

Limite ale prognozelor pe termen mediu

Meteorologii avertizează că prognozele pe medie durată oferă o imagine generală asupra tendințelor climatice, dar nu pot prezice cu exactitate condițiile zilnice. Schimbări rapide ale vremii rămân posibile, mai ales în contextul variabilității climatice specifice acestei perioade a anului.

Implicații pentru sărbători

Lipsa ninsorilor semnificative și temperaturile mai ridicate decât normalul vor influența atmosfera sărbătorilor de iarnă din 2025. Comercianții de echipamente de iarnă și stațiunile montane ar putea înregistra o activitate mai redusă, în timp ce activitățile în aer liber vor fi facilitate de condițiile meteorologice blânde.

Pentru cei care plănuiesc călătorii în perioada sărbătorilor, prognoza actuală sugerează condiții rutiere favorabile, cu un risc redus de fenomene meteorologice severe care să afecteze traficul.

