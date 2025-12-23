Avertisment DSU înainte de sărbători. Greșelile din bucătărie și la decorarea casei care pot provoca incendii

Stiri actuale
23-12-2025 | 11:07
gatit
Shutterstock

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a făcut o serie de recomandări către populaţie pentru a nu exista situaţii neplăcute de sărbători.

autor
Mihaela Ivăncică

Fie că este vorba de pregătirea preparatelor în bucătărie, fie de împodobirea casei de sărbători, trebuie respectate o serie de măsuri.

''Măsurile simple de precauţie vă ajută să vă bucuraţi de preparatele voastre preferate fără riscuri. De asemenea, ţineţi copiii la distanţă de zona de gătit şi nu îi lăsaţi nesupravegheaţi în bucătărie'', a transmis DSU, marţi, pe Facebook.

Sfaturi pentru populaţie în timpul gătitului

* nu pleca din bucătărie în timp ce găteşti, mai ales când ai preparate pe foc;

* dacă uleiul din vas ia foc, nu folosi apă; opreşte imediat sursa de gaz/electricitate şi acoperă vasul rapid cu un capac metalic sau cu un prosop ud, stors bine pentru a opri alimentarea cu oxigen;

Citește și
incendiu bn
În Bistrița-Năsăud, patru copii și părinții lor au rămas fără casă după un incendiu violent, în prag de sărbători

* orientează mânerul tigăilor şi oalelor spre interiorul plitei sau aragazului pentru a evita răsturnările accidentale, mai ales dacă ai copii sau animale de companie;

* păstrează prosoapele de bucătărie, mănuşile textile, hârtia şi orice alt material combustibil departe de aragaz şi de flacăra deschisă;

* după ce ai terminat de gătit, verifică şi închide întotdeauna aragazul şi cuptorul, înainte de a părăsi locuinţa sau de a merge la culcare.

Şi în ceea ce priveşte aranjarea casei de sărbători, autorităţile vin cu o serie de recomandări:

* folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice în stare perfectă de funcţionare, iar dacă sunt defecte, au fire neizolate sau sunt improvizate, renunţaţi la ele - remedierea defecţiunilor se face doar de persoane autorizate;

* nu suprasolicitaţi instalaţia electrică, evitaţi folosirea simultană în aceeaşi priză sau prelungitor a mai multor aparate cu consum mare (aparate de încălzire sau alte electrocasnice), deoarece supraîncărcarea poate duce la supraîncălzire şi incendiu;

* poziţionaţi bradul la o distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură (şeminee, sobe, calorifere, reşouri) şi de sursele de foc deschis (lumânări, brichete);

* asiguraţi-vă că bradul este montat stabil şi nu poate fi răsturnat accidental de copii, animale de companie sau curenţi de aer.

''Protejaţi-vă locuinţa şi familia pentru ca magia sărbătorilor să fie completă! Aveţi grijă de lucrurile care dau culoare acestei perioade'', subliniază DSU. 

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Sursa: Agerpres

Etichete: dsu, recomandari, incendii,

Dată publicare: 23-12-2025 11:07

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. VIDEO
Stiri externe
Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. VIDEO

Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva.

În Bistrița-Năsăud, patru copii și părinții lor au rămas fără casă după un incendiu violent, în prag de sărbători
Stiri Sociale
În Bistrița-Năsăud, patru copii și părinții lor au rămas fără casă după un incendiu violent, în prag de sărbători

Caz dramatic în Bistrița-Năsăud: patru copii, mai mici de 8 ani, și părinții lor au rămas pe drumuri în prag de sărbători.

Un bărbat de 50 de ani a murit încercând să salveze casa nepotului său de un incendiu, în Argeș
Stiri Socante
Un bărbat de 50 de ani a murit încercând să salveze casa nepotului său de un incendiu, în Argeș

Un bărbat de 50 de ani a murit într-un incendiu violent, izbucnit la o casă din județul Argeș. A încercat cu disperare, zeci de minute, să stingă flăcările uriașe care cuprinseseră o locuință vecină cu cea a nepotului său.

Fum la subsolul Spitalului Județean Alba Iulia. ISU a activat Planul Roșu de Intervenție
Stiri actuale
Fum la subsolul Spitalului Județean Alba Iulia. ISU a activat Planul Roșu de Intervenție

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean din Alba Iulia. A fost activat planul roșu, însă pacienții nu au fost evacuați.  

Doi soți au murit într-un incendiu după ce au rămas blocați într-o saună din Tokyo. Ce au descoperit autoritățile ulterior
Stiri externe
Doi soți au murit într-un incendiu după ce au rămas blocați într-o saună din Tokyo. Ce au descoperit autoritățile ulterior

Doi japonezi, soţ şi soţie, au murit după ce au rămas blocaţi într-o cameră de saună privată care a luat foc luni la Tokyo, informează BBC.com.

 

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a transmis într-un comunicat emis luni noaptea, 22 decembrie, la ora 22.25, publicarea unei ordonanțe de urgență (OUG) care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri pentru 2026.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28