Supranumit și „autostrada animalelor”, pasajul suprateran pentru fauna sălbatică va avea o lungime de peste 300 de metri și o lățime de cel puțin 100 de metri, fiind acoperit cu vegetație. Pasajul verde se află chiar pe malurile râului Olt și este menit să ajute habitatul fragmentat de infrastructura din zonă.

Situat pe Valea Oltului, ecoductul de la Racovița va fi o adevărată autostradă pentru fauna sălbatică din Parcul Național Cozia.

Acum, muncitorii lucrează la fundația pasajului, care înglobează aproximativ 20 de mii de metri cubi de beton și 3500 de tone de armătură metalică.

Animalele vor putea traversa traseele

„Podul verde”, cum mai este numit, nu se va deosebi de natura înconjurătoare și, pentru prima oară după zeci de ani, va permite animalelor să circule pe vechile trasee de hrănire, tăiate acum de autostradă.

Cristian Tudor, șef compartiment DRDP Craiova: Va avea pământ vegetal, va crește iarba, vor crește copaci, totul ca animalele să poată face traversarea.

Specialiștii din domeniul protecției mediului, care au oferit consultanță acestui proiect, spun că zona este frecventată de toate speciile de mamifere mari. Chiar și capre negre au fost observate la mică altitudine, în Munții Coziei.

Marius Nistorescu, consultant de mediu: Perspectiva care ne interesează pe noi este ca un animal de talie mare, cum ar fi cerb, urs, mistreț, să aleagă cea mai simplă cale de traversare a acestor bariere multiple de infrastructură și să nu fie cazul să ajungă în fața mașinilor, în fața trenului.

Pe măsură ce vegetația se va dezvolta, ecoductul va deveni tot mai atractiv pentru animale. În plus, vegetația va reduce și zgomotul făcut de mașinile de pe autostradă.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: Este o construcție în sine destul de complicată, dar nu doar aspectul estetic va fi interesant, ci și partea de utilitate a podului pentru om și pentru animalele care îl vor traversa.

Un al doilea pod verde va fi construit în comuna Lazaret din Sibiu și va fi cu 100 de metri mai scurt decât ecoductul de la Racovița.