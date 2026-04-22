Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus o ofertă de aproximativ 62 de milioane de dolari la licitația pentru vânzarea operatorului, la care unic acționar este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Pe lângă această sumă, s-a angajat să facă investiții de cel puțin 28 de milioane de dolari.

Portul Giurgiulești are un rol important în rutele de transport regional și o poziție strategică pentru reconstrucția Ucrainei, după război.

Ministrul Transporturilor a avansat și ideea integrării portului de la Giurgiulești printr-o autostradă sau un drum expres până la Galați. Dar și dezvoltarea unor parteneriare cu porturile de la Dunărea de Jos.