Bărbatul a găsit o trapă ascunsă în podea, sub un scaun amplasat într-un loc neobișnuit, iar ceea ce se afla dedesubt i-a provocat o stare de neliniște, potrivit Express.

În timp ce explora locuința în care era cazat, acesta a observat un scaun poziționat într-o zonă aparent ciudată. Din curiozitate, a decis să îl mute, moment în care a descoperit un panou roșu din lemn ascuns în podea.

După ce a ridicat capacul, turistul a găsit o scară îngustă care cobora către o altă ușă închisă, fără să știe ce se află dincolo de ea.

Descoperirea i-a provocat teamă

Bărbatul a filmat momentul și a publicat imaginile online, unde a povestit că descoperirea i-a creat imediat o senzație de disconfort.

„Am închiriat un Airbnb și am observat că era un scaun așezat peste ceea ce s-a dovedit a fi un panou ascuns în podea. Nu am coborât acolo pentru că nu mi s-a părut în regulă”, a explicat acesta.

Turistul susține că, în dimineața următoare, situația i s-a părut și mai ciudată. El a afirmat că a auzit zgomote asemănătoare unor pași venind din zona de sub podea, deși a recunoscut că nu putea identifica sursa acestora.

„Totul mi s-a părut foarte neliniștitor. Ce credeți că este acel spațiu? Și ar trebui să cobor acolo? Sunt foarte curios să văd ce se află în spatele acelei uși”, a spus el.

Internauții au comparat scena cu filmele de groază

Videoclipul publicat de turist a atras rapid mii de vizualizări, iar mulți utilizatori au asociat descoperirea cu scene din filme horror.

Un internaut a făcut o glumă inspirată de producții precum „Evil Dead”, „Barbarian” și „Cabin in the Woods”: „Filmele «Evil Dead», «Barbarian» și «Cabin in the Woods» ne-au învățat că trebuie neapărat să cobori acolo și să umbli la orice cărți, casete sau obiecte găsești.”

Un alt utilizator a povestit o experiență similară, legată de o pivniță veche: „Am avut o pivniță înfricoșătoare într-o casă veche pe care am închiriat-o. Casa fusese construită în 1890. Acolo se păstrau pe vremuri lucrurile reci, borcanele și alte provizii. Era totuși terifiant. Când instalatorul de internet a coborât acolo și a ieșit, păianjeni săreau de pe el.”

Totuși, alți utilizatori au oferit o explicație mai puțin misterioasă, sugerând că spațiul ascuns ar putea fi o pivniță veche sau un beci folosit în trecut pentru depozitarea alimentelor.

Recomandări de siguranță pentru turiști

Deși bărbatul nu a dezvăluit locația proprietății, astfel de situații ridică întrebări legate de siguranța spațiilor ascunse din unitățile de cazare.

Specialiștii recomandă câteva măsuri de precauție pentru turiștii care descoperă uși sau compartimente necunoscute într-o proprietate închiriată:

· Nu deschide uși sau compartimente necunoscute: acestea pot duce către spații tehnice, zone private de depozitare ale proprietarului sau încăperi care nu sunt incluse în oferta de cazare.

· Verifică descrierea proprietății și regulile de cazare: gazda ar trebui să precizeze existența unor spații suplimentare sau a unor zone închise accesului turiștilor.

· Raportează accesul neautorizat: dacă o ușă ascunsă duce către spații locuite, afectează intimitatea sau ridică probleme de siguranță, situația trebuie semnalată platformei de rezervări.