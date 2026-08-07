Potrivit acestuia, partea rusă ar putea folosi dronele ucrainene capturate în aceste scopuri.

În acest fel, consideră ministrul, Rusia vrea să submineze încrederea în Ucraina și să reducă sprijinul acesteia din partea NATO. Cu toate acestea, Kaunas subliniază că în prezent nu există o „amenințare directă”.

Potrivit oficialilor serviciilor secrete lituaniene, Moscova ia în considerare o astfel de mișcare deoarece crede în mod eronat că țările din regiune au permis Ucrainei să le folosească spațiul aerian pentru atacuri cu drone împotriva Rusiei.

Lituania oferă asistență financiară și tehnologică Kievului. Cu toate acestea, notează Kaunas, țara nu permite utilizarea spațiului său aerian pentru operațiuni militare.

În primăvara anului 2026, Forțele Armate Ucrainene au început să efectueze în mod regulat atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol rusești din regiunea Leningrad. Acest lucru a dus la accidente de drone mai frecvente în regiunea baltică. Z-bloggerii ruși au susținut că aceste țări permit neoficial Ucrainei să le folosească spațiul aerian pentru zboruri cu drone.