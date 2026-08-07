Vești bune de la ANM. La ce ar trebui să ne așteptăm după 17 august și cum începe prima lună de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis vineri dimineață o prognoză pentru restul lunii august și prima săptămână a lunii septembrie. Potrivit estimărilor bazate pe mediile înregistrate în ultimii 20 de ani, România ar urma să aibă parte de ploi normale după data de 17 august, urmând ca din 24 august să scăpăm și de caniculă.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată – arată ANM. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026