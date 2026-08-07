Vești bune de la ANM. La ce ar trebui să ne așteptăm după 17 august și cum începe prima lună de toamnă

Vremea
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Shutterstock

România va avea parte de un regim de ploi normale în toată țara, începând cu data de 17 august, iar canicula ar urma să dispară începând cu ultima săptămâna a lunii, estimează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

autor
Cristian Anton

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis vineri dimineață o prognoză pentru restul lunii august și prima săptămână a lunii septembrie. Potrivit estimărilor bazate pe mediile înregistrate în ultimii 20 de ani, România ar urma să aibă parte de ploi normale după data de 17 august, urmând ca din 24 august să scăpăm și de caniculă.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată – arată ANM. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

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Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

TEMPERATURA AERULUI

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

TEMPERATURA AERULUI

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

De ce este bine să bem câte un pahar cu apă la fiecare oră în zilele caniculare și cum ajută organismul să funcționeze

Sursa: StirilePROTV

Etichete: prognoza meteo, anm, august, septembrie,

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