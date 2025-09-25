Autoritățile ar putea ucide 32 de oi blocate de 5 zile într-un TIR între România și R. Moldova. Care este motivul

Stiri actuale
25-09-2025 | 14:33
vama
Shutterstock

Un TIR cu ovine este blocat de cinci zile între vămile Albiţa şi Leuşeni, fiind refuzat de vama moldoveană, deşi avea aviz veterinar.

autor
Aura Trif

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, pe data de 20 septembrie, în jurul orei 21:00, un transport de ovine cu un efectiv de 32 de capete a trecut prin Vama Albiţa către Vama Leuşeni, dar a fost blocat din cauza faptului că societatea care ar fi urmat să primească animalele nu poate plăti taxa vamală fiind în insolvenţă, o soluţie luată în calcul de autorităţi fiind uciderea şi neutralizarea animalelor.

"Odată ajuns în Vama Leuşeni, transportul de ovine a fost admis de către serviciul veterinar al Poliţiei de Frontieră în Leuşeni pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Conform declaraţiei verbale a şoferului, autorităţile vamale din Republica Moldova nu au permis intrarea transportului în ţara vecină, deoarece importatorul are conturile blocate şi nu poate achita taxele vamale de import. Prin urmare, şi în momentul de faţă tirul cu ovine se află între cele două vămi şi nu se poate întoarce cu animalele vii în România. Sunt discuţii purtate între transportatori şi reprezentaţii din Republica Moldova şi în contextul în care ele nu vor intra în Republica Moldova pentru că înţeleg că acea societate comercială este în insolvenţă, animalele vor fi asanate în locaţia unde sunt acum", a declarat joi, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Conform legislaţiei în vigoare, reintrarea ovinelor în Uniunea Europeană nu mai este posibilă, având în vedere că transportul a părăsit spaţiul comunitar. 

Incident lângă un poligon privat din Botoșani. Un bărbat ar fi fost împușcat din greșeală în timp ce mergea cu bicicleta

Sursa: Agerpres

Etichete: TIR, vama, moldova, ovine,

Dată publicare: 25-09-2025 14:33

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis
Stiri externe
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, după un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters. Printre cei decedați se află și atacatorul.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali
Stiri Politice
De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Ploile torențiale au făcut prăpăd în Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor
Stiri actuale
Ploile torențiale au făcut prăpăd în Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor

Ploile torențiale au făcut probleme, miercuri, în Mehedinți. Au fost inundate mai multe gospodării din Drobeta Turnu Severin, dar și drumul de acces spre vama Porțile de Fier I.

Recomandări
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măs

Cum se împart banii după rectificare. Ministerele care primesc noi fonduri. 12 miliarde de lei doar pentru dobânzi - surse
Stiri Politice
Cum se împart banii după rectificare. Ministerele care primesc noi fonduri. 12 miliarde de lei doar pentru dobânzi - surse

Liderii coaliției de guvernare au discutat înainte de ședința de Guvern despre rectificarea bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că sunt necesare reduceri de cheltuieli pentru a finanța proiectele din PNRR.  

Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat
Stiri actuale
Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la peste o sută de școli și unități medicale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Septembrie 2025

03:13:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28