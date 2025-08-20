Ploile torențiale au făcut prăpăd în Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor

Ploile torențiale au făcut probleme, miercuri, în Mehedinți. Au fost inundate mai multe gospodării din Drobeta Turnu Severin, dar și drumul de acces spre vama Porțile de Fier I.

Acolo, apa a atins un metru, iar o șoferiță a rămas blocată cu mașina. Pompierii au ajutat-o să revină pe uscat, dar autoturismul nu a mai pornit.

Pompierii erau în zonă pentru a evacua apa care s-a strâns în pasajul din apropierea vămii Porțile de Fier I. Zona se inundă ușor la fiecare ploaie puternică, spun oamenii din zonă, însă această șoferiță din Austria nu avea cum să cunoască acest lucru. Așa că a intrat în plin cu mașina în acumularea de apă, pe care nu a apucat s-o vadă la timp.

Adrian Grigoriu, ISU Mehedinți: „Acționăm pentru scoaterea apei din vamă. A intrat, a ajuns în acvaplanare, a trebuit să o scoatem din apă”.

Probleme au fost și în gospodăriile de la periferia orașului Drobeta Turnu Severin.

Localnic: „Nu curăță canalele, s-au ridicat cu strada prea sus, pe noi ne-au lăsat jos, toată apa de pe stradă vine peste noi. E a treia, a patra oară când sunt afectat: mobila, tencuiala din bucătărie”.

Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele și curțile oamenilor.

Daniel Marian, ISU Mehedinți: „Am intervenit cu o motopompă cu o capacitate de circa 2.000 de litri. Avem solicitări de la circa 5 gospodării inundate cu apă provenită din precipitații”.

Marți dimineață, două localități din Mehedinți au fost sub avertizare de cod roșu de precipitații abundente.

