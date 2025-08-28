Au ars din nou ruinele restaurantului „Mărul de Aur”, clădirea Principesei Elisabeta. Incendierea voită este o ipoteză

28-08-2025 | 19:20
Bucureștiul a mai pierdut o părticică din istoria sa interbelică. O clădire valoroasă, care i-a aparținut cândva principesei Elisabeta, s-a făcut scrum, mistuită de un incendiu.

autor
Daniel Nițoiu

Al doilea pe care pompierii l-au stins acolo anul acesta, iar de vină par să fie oamenii străzii. Construită în 1925, clădirea care a adăpostit în anii '80 cunoscutul restaurant „Mărul de Aur” a fost lăsată în paragină, până când n-a mai rămas nimic din ea.

Corespondent PROTV: „Un fum dens și înecăcios învăluie Piața Victoriei, un restaurant dezafectat a luat foc, iar pompierii au fost chemați de urgență să intervină și să prevină ca acest incendiu să se extindă la clădirile din jur.”

Turiștii aflați pe Calea Victoriei și proprietarii localurilor s-au speriat când au văzut cât de aproape era focul:

Localnic: „Da, e ceva fum înăuntru și e cam dificil. Sperăm să nu se extindă.”

Citește și
Incendiu fost restaurant
Incendiu puternic în centrul Bucureștiului, la un fost restaurant. A fost emis mesaj RO-Alert. VIDEO

Reporter: Ați sunat și dumneavoastră la 112?

Localnic: „Nu, pentru că erau deja pompierii aici.”

Corespondent PROTV: „Rafalele de vânt împrăștie fumul înecăcios în întreaga Capitală, acum sunt afectate cartierele din vestul și nord-vestul Bucureștiului, e o intervenție grea pentru pompierii care se luptă să stingă acest incendiu.”

A doua intervenție la aceeași clădire

Pompierii au realizat că nu e prima dată când intervin la fostul restaurant „Mărul de Aur”.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISUBIF: „Aici am intervenit și în luna decembrie, pentru un incendiu care s-a manifestat la fel ca acum, la acoperiș și în interior. Suprafața afectată acum e de 200 de metri pătrați, sunt alertate 6 autospeciale. Sunt degajări mari de fum, așa că am emis mesaje RO-Alert.”

Clădirea veche de 100 de ani a fost construită într-o zonă protejată istoric. Mulți cred că incendiile nu sunt întâmplătoare.

Muncitori: „Erau flăcări mari. Erau niște oameni ai străzii, ei au dat foc acolo.”

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISUBIF: „Ce am putut observa noi la incendiul acesta și la cel din decembrie e că această clădire e îngrădită parțial, dar permite accesul unor persoane în interior. Putem lua în calcul că cineva a pătruns și a provocat intenționat.”

Deși clădirea are valoare istorică, după ce i-a aparținut în secolul trecut Principesei Elisabeta, Primăria Capitalei susține că nu este clasificată ca monument. De-a lungul timpului, a găzduit Clubul Marii Industrii, Uniunea Arhitecților, Uniunea Ziariștilor și Clubul Milionarilor. Ulterior, a devenit celebrul restaurant „Mărul de Aur”, unde artiști cunoscuți îi încântau pe turiști cu muzica lor.

Pompierii urmează să identifice proprietarul și, dacă se constată că nu și-a luat măsuri, va fi amendat.

Echipă: Daniel Nițoiu

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, restaurant, Calea Victoriei,

Dată publicare: 28-08-2025 19:20

