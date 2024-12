De la ce a pornit incendiul care a cuprins fostului restaurant ”Mărul de Aur”. Clădirea i-a aparținut principesei Elisabeta

Din fericirenu au fost victime. Imobilul i-a aparținut, în trecut, principesei Elisabeta, iar clădirea s-a degradat de la an la an. În ultima vreme devenise adăpost pentru oameni ai străzii.

Flăcările au cuprins clădirea după ora prânzului. În Interiorul fostului restaurant ”Mărul de Aur” de pe Calea Victoriei focul se întețea.

Mai multe autospeciale au venit la fața locului, iar pompierii au încercat să stingă incendiul - care se manifesta în podul pe structura de lemn a construcţiei - din exterior, pentru că există un pericol iminent de prăbușire a acoperișului.

Fostul restaurant era lipit de alte clădiri și anexe, așa că flăcările riscau să se extindă.

Pompierii au reușit să salveze doi câini din calea focului. Din fericire, Nicio persoană nu a fost surprinsă în interior de vâlvătaie, însă, deși dezafectată, clărilea este folosită ca adăpost de oameni ai străzii.

”Au fost o grămadă de cazuri în care cei homelessi şi au făcut cartier general aici. De mulți ani, deci nu e primul sezon rece în care se întâmpla chestia asta".



Fostul restaurant ”Mărul de Aur”este o clădire cu istorie din Capitală. Casa a fost construită de arhitectul George Matei Cantacuzino, în 1925 pentru Marie Angèle Massart care a vândut-o în anul 1927 principesei Elisabeta, regină a Greciei - fiica regelui Ferdinand și reginei Maria.

În ultimii ani, însă, construcția s-a degradat.



Maximilien Caradja Johnson, președinte ONG: "Am intrat în casă chiar acum câteva luni pentru că are uşile deschise şi a fost victima a hoţilor de cabluri în general, deci toate cablurile au fost scoase din perete, grafitti, mormane de gunoaie. Devastată total dar era salvabila, pentru ca de exemplu în saloanele istorice era un tavan fals, acel tavan s-a rupt şi sub el se vedeau tavanele originale, pictate cu ornamente de lemn şi erau destul de intacte



De-a lungul timpului casa a avut mai multe utilități - a fost club și restaurant, iar în ultimii ani a fost lăsată în paragină.

