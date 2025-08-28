Un incendiu de vegetaţie se extinde cu rapiditate în București. A fost emis mesaj RO-ALERT. FOTO

Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie produs pe strada Piscul Crăsani, în cartierul Militari, unde sunt înregistrate degajări mari de fum.

"Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. În acest moment este localizat. Suprafaţa estimată este de aproximativ 13 hectare. Acţionează zece autospeciale de stingere", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

A fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populaţiei prin sistemul RO-ALERT, arată sursa citată.

Incendiul s-a extins cu rapiditate din cauza suprafeţelor mari de vegetaţie uscată, precizează ISUBIF.

