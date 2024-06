Aspretele, o nouă șansă la viață în România. Specia pe cale de dispariție se înmulțește datorită voluntarilor

Proiectul de conservare a speciei se aliniază perfect cu noua lege europeană care prevede refacerea habitatelor naturale.

Din păcate însă, suntem departe de a găsi soluții pentru protecția strictă a naturii pe o suprafață de zece la sută din teritoriul țării, așa cum cere Uniunea.

După ce au curățat albia Vâlsanului și au fost atenți ca nicio intervenție a omului să nu afecteze specia, voluntarii au venit cu dovezi că proiectul numit „Aspretele trăiește” dă roade. Dacă în 2020 specialiștii au numărat 12 exemplare, acum sunt 154. În plus, arealul lor s-a extins de la un kilometru patrat, la 16.

Alex Găvan, fondatorul proiectului „Aspretele trăiește”: „Special am introdus următoarele două puncte, punctul de restaurare ecologică, de reconstrucție ecologică și punctul de eliminare de bariere, care au fix legătură cu această lege care a fost adoptată de UE chiar săptămâna trecută.”

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Este un foarte bun exemplu de măsuri care s-au făcut în spiritul legii privind restaurarea naturii. Este exact ceea ce UE recomandă statelor membre să facă.”

Considerat o fosilă vie, aspretele are o vechime de 65 de milioane de ani, potrivit biologilor. Acum, echipa vrea să înființeze o bază de cercetare și înmulțire a speciei în captivitate. Ministrul Mediului recunoaște că nu poate aloca fonduri pentru acest țel, însă promite că va găsi metode pentru a sprijini inițiativa.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Nu-mi imaginez cum am putea spune lumii că am avut așa o bogăție în România, și pentru că nu am fost atenți cu poluarea acestor râuri am pierdut această bogăție.”

Între timp, autoritățile nu au încă un plan pentru a îndeplini cerințele Uniunii Europene, care prevăd o protecție strictă a naturii pe o suprafață de 10% din teritoriul țării.

Ministrul Mediului consideră că astfel de obiective trebuie adaptate specificului local, fiind luate în considerare și nevoile oamenilor.

