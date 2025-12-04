Cum se apără Ursula von der Leyen în scandalul de fraudă care zguduie Bruxelles-ul. Ancheta reaprinde tensiunile UE-Belgia

Stiri externe
04-12-2025 | 12:08
Ursula von der Leyen
AFP

Ursula von der Leyen se distanțează de acuzațiile de corupție care afectează serviciul diplomatic al UE. Oficialii Comisiei Europene adăugând că nu este o speță care să o privească pe șefa lor.

autor
Adrian Popovici

Ursula von der Leyen și angajații Comisiei Europene se apără în fața scandalului de fraudă care zguduie Bruxelles-ul și în care sunt implicați mai mulți oficiali de top ai UE, notează Politico.

După ce autoritățile belgiene au efectuat marți percheziții în zori și i-au reținut pe fostul diplomat de rang înalt al UE, Federica Mogherini, și pe fostul secretar general al Serviciului European de Acțiune Externă, Stefano Sannino, oficialii Comisiei au respins acuzațiile ca fiind o problemă a SEAE, menționând că, deși Sannino a preluat o funcție de conducere în cadrul Comisiei la începutul acestui an, ancheta se referă la funcția sa anterioară.

„Nu Comisia se distanțează (n.r. de scandal), ci o altă instituție este anchetată”, a declarat un oficial al UE.

Ursula von der Leyen și Comisia se delimitează de scandal

Trei funcționari ai Comisiei au susținut cu tărie că ancheta lansată marți – privind acuzațiile că SEAE a atribuit în mod fraudulos o licitație pentru gestionarea unei academii de formare a viitorilor diplomați ai UE Colegiului Europei din Bruges – nu are nicio legătură cu von der Leyen, având în vedere că serviciul diplomatic este o instituție separată de Comisie.

Citește și
factura
Un fost proprietar din Germania, pus să plătească 1,5 milioane de litri de apă. El a mai contestat o factură de 7.000 de euro

Un funcționar al UE a calificat atacurile la adresa șefului Comisiei ca fiind nedrepte și nechibzuite, venind într-un moment delicat în care von der Leyen încearcă să obțină sprijin pentru Ucraina înaintea summitului crucial al liderilor UE din decembrie.

Evenimentele au loc pe fondul tensiunilor dintre von der Leyen și actualul șef al SEAE, Kaja Kallas.

Kallas, care nu era în funcție la momentul producerii faptelor anchetate, a încercat, de asemenea, să se distanțeze de anchetă. Miercuri, fostul prim-ministru estonian a încercat să sublinieze faptul că a depus eforturi pentru a curăța SEAE de la numirea sa în funcția de înalt reprezentant al UE în decembrie 2024.

Într-o scrisoare adresată personalului SEAE, la care a avut acces Politico, înaltul diplomat al UE a scris că a considerat acuzațiile împotriva lui Mogherini și Sannino „profund șocante”, dar că acestea erau anterioare perioadei sale la SEAE. În lunile care au urmat, echipa sa a lansat reforme interne, inclusiv instituirea unei „strategii antifraudă” și consolidarea cooperării cu agenția antifraudă a UE, OLAF, și cu EPPO, a afirmat ea.

Evenimentele de marți ar putea agrava și tensiunile dintre politicienii UE și autoritățile belgiene. Doi oficiali au pus la îndoială calitatea sistemului judiciar belgian, menționând că autoritățile au organizat conferințe de presă spectaculoase și au reținut suspecți, dar apoi nu au reușit să avanseze în anchetarea scandalului „Qatargate” din 2022 și a anchetei din acest an privind activitățile de lobby ale gigantului tehnologic chinez Huawei.

Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”

Sursa: Politico

Etichete: Comisia Europeana, ursula von der leyen,

Dată publicare: 04-12-2025 12:08

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Un fost proprietar din Germania, pus să plătească 1,5 milioane de litri de apă. El a mai contestat o factură de 7.000 de euro
Stiri externe
Un fost proprietar din Germania, pus să plătească 1,5 milioane de litri de apă. El a mai contestat o factură de 7.000 de euro

Un fost proprietar al unui bloc de apartamente din Mosbach a fost obligat să plătească pentru consumul a peste 1,5 milioane de litri de apă, conform unei decizii pronunțate marți de Tribunalul din Mosbach.

Un pakistanez, cetățean american, a fost prins „din întâmplare” cu un adevărat arsenal și planuri întocmite pentru un atentat
Stiri externe
Un pakistanez, cetățean american, a fost prins „din întâmplare” cu un adevărat arsenal și planuri întocmite pentru un atentat

Individul a fost arestat după ce Poliția i-a descoperit colecția de arme: puști de asalt, un pistol care se transforma în pușcă, muniție și veste antiglonț, precum și cu un manifest.

Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”
Stiri externe
Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”

NATO este inamicul Rusiei și trebuie tratat ca atare, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO
Stiri actuale
Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO

Forțele Navale Române au distrus, miercuri, o dronă maritimă, care ulterior s-a dovedit a fi un model „Sea Baby”, de fabricație ucraineană. În schimb, SBU neagă că ar fi a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28