Artificii scăpate de sub control explodează la joasă înălțime, la Revelionul din Timișoara. Oamenii fug speriați | VIDEO

Stiri actuale
01-01-2026 | 08:36
artificii
Shutterstock

Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion.

autor
Cristian Anton

Artificiile au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.

Mai multe artificii au explodat la joasă înălţime, în noaptea dintre ani, la Timişoara, iar o parte dintre oamenii aflaţi în Piaţa Victoriei, acolo unde Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion, au fugit înspăimântaţi.

Primele informaţii arată că în urma incidentului nimeni nu a fost rănit.

Citește și
Geanta artificii
„Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion în Piaţa Victoriei, iar pe scenă au urcat Phaser, Ruslana şi Lupii lui Calancea.

Ce bugete au avut românii pentru petrecerea de Revelion. ”Cine nu bea, pleacă acasă”

Sursa: News.ro

Etichete: timisoara, incident, artificii, revelion,

Dată publicare: 01-01-2026 08:36

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Unde să petreci Revelionul 2026. Orașele în care au loc cele mai frumoase spectacole cu artificii
Stiri Diverse
Unde să petreci Revelionul 2026. Orașele în care au loc cele mai frumoase spectacole cu artificii

Anul 2025 se apropie de final și, la fel ca în fiecare Ajun de An Nou, focurile de artificii de la miezul nopții sunt o tradiție veche în România.

„Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare
Stiri actuale
„Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

Ce părea o livrare obișnuită de prânz s-a transformat într-o intervenție a jandarmilor: într-o geantă pentru livrare de mâncăruri nu se aflau alimente, ci materiale pirotehnice din categorii interzise de lege.

Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea
Stiri actuale
Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea

Peste 800 de români s-au ales în această perioadă cu dosare penale pentru că au fost prinși când vindeau articole pirotehnice interzise.

Manevra la care recurgea un vânzător de artificii ilegale, în Vâlcea. „Discret” - au apreciat jandarmii care l-au prins
Stiri actuale
Manevra la care recurgea un vânzător de artificii ilegale, în Vâlcea. „Discret” - au apreciat jandarmii care l-au prins

Deși comercializarea lor este strict reglementată, articolele pirotehnice interzise ajung în continuare în mâinile cumpărătorilor în timpul sărbătorilor de iarnă, pentru că vânzătorii s-au adaptat restricțiilor.

Cum „ard” primăriile banii noștri: Aproape 1.800 de euro minutul de artificii, de la firme cu un singur angajat
Stiri actuale
Cum „ard” primăriile banii noștri: Aproape 1.800 de euro minutul de artificii, de la firme cu un singur angajat

Primarilor care n-au cheltuit toți banii pe târguri de Crăciun le mai rămâne ceva și pentru noaptea dintre ani, scrie SpotMedia.ro. 

Recomandări
Anul 2026 începe cu speranță: ”Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata”. ”10% până la pace”
Stiri externe
Anul 2026 începe cu speranță: ”Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata”. ”10% până la pace”

Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".

Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
Stiri externe
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28