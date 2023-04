Ardelenii au aprins focurile din Joia Mare. Ce semnificație au flăcările

În județul Mureș, la Sânpetru de Câmpie, a avut loc ritualul focului, ținut în fiecare an, în Joia Mare.

Unii localnici spun că semnifică legătura cu cei trecuți în lumea de dincolo, alții - că e un simbol al trădării lui Hristos de către Iuda. Indiferent de crez, oamenii au păstrat obiceiul din strămoși.

În multe zone din Ardeal, în așteptarea Paștelui se aprind ruguri dis de dimineață, în Joia Mare. Peste comuna Sânpetru de Câmpie s-au ridicat joi fuioare de fum, după ce localnicii au aprins ramurile din pomii proaspăt curățați.

Localnic: ”Din bătrâni, din străbunii noștri, făceam foc la cimitir, la morți, după aia tradiția am văzut că s-a înaintat, asta, și au început oamenii să facă acasă. Oricum îl facem noi, dar noi nu mai știm semnificația. Și așa nu-i voie, nu-i indicat să mai faci foc în ziua de azi. Deci știți că sunt legi care ne interzic așa ceva”.

Localnicii spun că focul din Joia Mare se aprinde pentru cei adormiţi, care se întorc acasă pentru a sărbători Învierea Domnului.

”Există mai multe păreri, cu focurile acestea încălzim sufletele morților”

Localnic: ”Am aprins acolo baloți de paie cu crengi, ce am mai avut, am făcut focul o juma de oră bună, că doar am la morți, să-i ferească Dumnezeu. Asta știu și eu de când... de mic, că-n Joia Mare, dimineața, până nu intra popa la slujbă, se făcea focul ăsta”.

Pentru alții, ritualul din Joia Mare are altă semnificație.

Localnic: ”Înainte de cântatul cocoșilor, Iuda l-a predat pe Iisus Cristos dușmanilor. Focul reprezenta ceremonia respectivă. În urmă cu 70 de ani nu exista casă să n-aibă focul aprins”.

Mihai Nașca, profesor Sânpetru de Câmpie: ”Există mai multe păreri, cu focurile acestea încălzim sufletele morților. Alții zic că acest foc ar fi de fapt închipuirea torțelor cu care ar fi fost prins Iisus de către soldații conduși de către Iuda, alții cred că este un ritual de purificare”.

În vechime, femeile aduceau apă și pâine lângă focul aprins, pentru ca sufletele celor dispăruți să fie întâmpinate așa cum se cuvine.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 14-04-2023 08:50