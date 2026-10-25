Scurgerile de petrol provin de la o navă avariată în conflictul dintre Iran şi Statele Unite. Sunt în curs eforturi de izolare a scurgerii şi de curăţare a zonelor afectate. Mai mulţi localnici din Sharjah au afirmat că mirosul de petrol sau gaze se simte de câteva zile. Ministerul mediului a insistat că nu există niciun pericol pentru sănătate, potrivit Agerpres.

Cercetătorul Wim Zwijnenburg, specialist în probleme de mediu în cadrul organizaţiei olandeze de susţinere a păcii PAX, susţine că petrolul ajuns pe plajele emirateze s-a scurs din petrolierul Gem No 2, sub pavilion panamez, deţinut de o companie din Taiwan. Nava lungă de 330 de metri a fost atacată în urmă cu două săptămâni, iar pata de petrol formată a ajuns acum la o lungime de circa 90 de km.

Un proiectil a lovit petrolierul

Agenţia maritimă britanică UKMTO a raportat atacul, precizând că un proiectil a lovit petrolierul şi a declanşat un incendiu la bord.

În apele afectate trăiesc specii de animale cum ar fi dugongii, delfinii şi ţestoasele de mare; recifele de corali, mangrovele şi covoarele de alge formează habitate pentru numeroase specii de păsări şi animale.

Poluarea în Golful Persic a crescut semnificativ din februarie, când SUA şi Israelul au declanşat războiul cu Iranul.