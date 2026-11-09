Totul este posibil după un experiment făcut de Institutul de Cercetări Marine din Constanța. În prezent, la noi sunt active opt contracte pentru ferme marine.

100 de kilograme de stridii au fost amplasate într-una dintre fermele de pe litoralul nostru, în larg, între Agigea și Eforie. Moluștele vor sta în cutii cilindrice, care au fost prinse sub apă.

Corespondent ProTV: „Acum, o stridie are aproximativ 10 grame. Toată această cutie va fi plantată undeva la cinci metri adâncime în mare. Ele vor sta acolo vreme de un an, până când fructele de mare vor ajunge la 100 de grame bucata.”

Ferma se întinde pe o fâșie lungă de 100 de metri, iar investiția se ridică la aproximativ 20.000 de euro.

Matei Datcu, investitor: „Să vedem cum rezistă iarna. Mie de asta mi-e frică, de vânt puternic și de valuri.”

Un alt antreprenor a închiriat 2,5 hectare de luciu de apă.

Paul Nicolau, antreprenor: „Asta vreau să fac și eu pe viitor. O singură specie pot să cresc acolo, ori moluște, crustacee, ori pește, dar mai sigur ar fi să cresc stridii.”

Comparativ cu stridiile din Marea Mediterană, cele din Marea Neagră ar fi mai gustoase, spun cercetătorii care au testat mai întâi dacă moluștele pot fi crescute la noi.

Magda Nenciu, cercetător INCDM: „Cu siguranță vor fi delicioase, pentru că Marea Neagră, fiind foarte bogată în fitoplancton, este extrem de benefică și nutritivă pentru moluște. Vor obține un procent de carne extrem de ridicat.”

Victor Niță, cercetător INCDM: „Vom participa lunar la expediții de monitorizare, pentru a ne asigura că totul decurge corect și conform planului. Din punctul de vedere al furtunilor, nu avem foarte mari îngrijorări, deoarece zona aceasta este bine adăpostită.”

Apele Române au scos la licitație 42 de hectare de luciu de apă, iar în acest moment sunt închiriate 32.

Anamaria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „În prezent, sunt în vigoare opt contracte, dintre care două sunt destinate cultivării resurselor acvatice vii – moluște – și șase sunt destinate cultivării peștelui.”

Ulterior, instituția a mai organizat o licitație pentru 30 de hectare, dar nu a depus nimeni oferte.