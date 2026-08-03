Printre cei mai mari consumatori dintr-o locuință se numără mașina de spălat rufe, plita electrică, uscătorul de haine și aparatul de aer condiționat, spun specialiștii.Totuși, aparatele de ultimă generație, chiar dacă sunt mai costisitoare la achiziție, sunt mai eficiente din punct de vedere energetic deoarece funcționează doar atunci când este necesar. În plus, și electrocasnicele lăsate în priză, chiar dacă nu sunt utilizate, contribuie la creșterea facturii lunare.

Pentru a înțelege mai bine unde se consumă cea mai multă energie, Știrile Pro TV a analizat consumul unui apartament cu trei camere în care locuiesc doi adulți și doi copii.

Bucătăria, principalul consumator de energie

Cea mai mare parte a consumului vine din bucătărie, mai ales dacă aceasta este complet echipată. Plita electrică este, de departe, aparatul cu cel mai mare consum: aproximativ 120 kWh pe lună, dacă este folosită cel puțin două ore în fiecare zi.

Și cuptorul electric are un consum ridicat, ajungând la circa 66 kWh lunar atunci când este utilizat zilnic. Mașina de spălat vase consumă aproximativ 18 kWh pe lună dacă este pornită o dată la două zile, iar frigiderul, care funcționează permanent, înregistrează un consum de aproximativ 42 kWh lunar.

Aerul condiționat și televizorul cresc factura la curent

În sufragerie, aparatul de aer condiționat este cel mai mare consumator, cu minimum 60 kWh pe lună în cazul unei utilizări de două ore pe zi. La rândul său, un televizor lăsat pornit cinci ore zilnic adaugă aproximativ 22,5 kWh la consumul lunar.

În privința aspiratorului, robotul de curățenie este mai eficient din punct de vedere energetic, deoarece se încarcă doar atunci când este nevoie, spre deosebire de aspiratorul clasic, care consumă în jur de 1,4 kWh.

Care sunt cei mai mari consumatori de energie în baie

Și în baie există electrocasnice care influențează considerabil factura la energie. Mașina de spălat rufe și uscătorul de haine ajung împreună la un consum de aproximativ 105 kWh pe lună dacă sunt utilizate de cel puțin patru ori pe săptămână.

La acestea se adaugă placa și uscătorul de păr. Un singur minut în care placa de păr este folosită consumă cât un bec LED lăsat aprins timp de opt ore. Stația de călcat contribuie și ea cu peste 6 kWh la consumul lunar.

Greșeala pe care o fac mulți români încercând să economisească energie

Faptul că stingem lumina când nu avem nevoie de ea nu înseamnă o economie şi asta pentru că becurile au un consum mic, mai ales dacă sunt led.

Atenție însă la electrocasnicele pe care le ținem în priză fără să le folosim. Adunate, consumă anual 135 kwh.

„Putem lua exemplu un televizor led. Pe partea de standby el consumă în jur de 0,5w pe oră. Ajungem 4,4 kw pe an. Ar putea părea nesemnificativ, dar într-o casă pot fi mai multe. Cam același consum îl întâlnim și la banalele încărcătoare de telefon care. Rămân în priză în permanență. Se poate utiliza o metodă destul de simplă. Utilizarea unui prelungitor cu mai multe prize, prelungitorul introdus într-un echipament care să poată fi oprit în momentul în care am plecat de acasă”, a declarat Silviu Gheorghe, profesor universitar la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor în București.

Ar trebui să fim preocupaţi de clasa energetică din care fac parte electrocasnicele și încet, încet, să ne cumpărăm aparate inteligente care se sting și se aprind numai la nevoie sau pe care le putem controla prin intermediul unei aplicaţii.