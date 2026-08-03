Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea va discuta cu operatorii economici din Parcul Industrial şi cu celelalte companii din municipiu pentru identificarea unor soluţii prin care consumurile mari de energie să fie mutate, pe cât posibil, în afara intervalului 19:00–23:00.

„Iluminatul public este unul dintre cei mai importanţi consumatori de energie ai municipiului Oradea. Într-un an consumăm peste 13.000 MWh, iar în luna august consumul este de aproximativ 30 MWh pe zi. Fiecare oră de funcţionare a iluminatului public înseamnă un consum de circa 3,3 MWh. Tocmai de aceea am decis ca, pe perioada acestei crize energetice, să amânăm cu o oră aprinderea iluminatului public, astfel încât să reducem consumul exact în intervalul în care sistemul energetic naţional este cel mai solicitat”, a declarat, luni seară, într-un comunicat de presă, primarul Florin Birta.

În mod obişnuit, iluminatul public este aprins în jurul orei 21:00 şi stins după ora 06:00. Începând de luni seară, acesta va fi aprins în jurul orei 22:00, măsură care va genera o economie de aproximativ 3,3 MWh de energie electrică în fiecare zi.

Implementarea noii ore de aprindere va avea loc etapizat, întrucât modificarea tuturor punctelor de comandă necesită câteva zile.

Discuții cu operatorii economici

Pe lângă reducerea consumului de energie pentru iluminatul public, Primăria Oradea va implica şi mediul economic în acest demers.

Instituţia anunţă că Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea va discuta cu operatorii economici din Parcul Industrial şi cu celelalte companii din municipiu pentru identificarea unor soluţii prin care consumurile mari de energie să fie mutate, pe cât posibil, în afara intervalului 19:00–23:00.

Totodată, municipiul va contribui şi prin creşterea producţiei locale de energie electrică.

Termoficare Oradea va produce, începând de marţi, aproximativ 50 MWh de energie electrică, dintre care 18 MWh prin cele trei motoare ale Grupului 7 şi 32 MWh prin turbina centralei termice. Instalaţiile vor funcţiona între orele 18:00 şi 02:00, iar energia produsă va fi introdusă în Sistemul Energetic Naţional.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, Compania de Apă Oradea a informat administraţia locală că, în prezent, nu există probleme în municipiu sau în aria de operare.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Bolojan a mai afirmat că va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară, când există un deficit şi a făcut un apel către cetăţeni, dar în special către companii şi autorităţi publice să îşi facă planificări de reduceri voluntare.