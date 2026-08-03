"Acest episod arată în mod clar că trebuie să mergem mai departe şi să ne consolidăm frontierele în punctele cele mai sensibile", scrie preşedinta CE într-o scrisoare adresată premierului spaniol Pedro Sanchez, pe care AFP scrie că a consultat-o, relatează AFP, citată de News.ro.

Între alte piste, ea evocă "o supraveghere sporită, iar atunci când acest lucru este necesar, folosirea barierei fizice".

Şefa Executivului european subliniază însă că "protecţia tuturor frontierelor noastre externe constituie o responsabilitate europeană comună".

Un aflux de migranţi, care au intrat cu forţa în enclava spaniolă Ceută, în Africa de Nord, a provocat tensiuni puternice între cele 27 de state membre UE.

În urma difuzării unor imagini cu zeci de mii de persoane care intrau în mod ilegal în acest teritoriu din Maroc, mai multe state membre - cu Italia şi Danemarca în frunte - au cerut rapid suspendarea Spaniei din spaţiul Schengen.

Această cerere este explozivă din punct de vedere politic şi - imposibilă - din punctul de vedere al dreptului european, care a înfuriat Madridul.

Spania, care a denunţat o atitudine "egoistă" a mai multor ţări, a cerut să se organizeze o reuniune de urgenţă a miniştrilor de Interne din UE.

Această reuniune - prin videoconferiţă - urmează să aibă loc marţi.

Ea va permite să se "tragă învăţămintele" episodului Ceuta şi să se lucreze la un "răspuns european comun" la provocări ale migraţiei clandestine, salută Ursula von der Leyen, care evocă mai multe axe de reflecţie.

În ultimele luni, Bruxellesul şi-a înăsprit deja, puternic, regulile migraţiei.

Comisia autorizează statele membre UE să expulzeze solicitanţi de azil respinşi în afara frontierelor Uniunii în faimoasele "huburi de expulzare".