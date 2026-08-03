Vibrația zilei este 4 și o să ne bucurăm de o sursă de inspirație apărută din senin, în chip salvator.

Horoscop 4 august 2026 – LEU

O să aveți multă treabă și o să aveți și spor, că probabil sunt urgențe și vă dați peste cap să se încheie totul cu bine, indiferent dacă sunteți la serviciu sau în vacanță. Poate vă asociați cu niște oameni ca să dați drumul unui proiect și o să primiți și sponsorizare, iar totul o să meargă șnur.

Horoscop 4 august 2026 – FECIOARĂ

Pot veni bani dintr-o sursă colaterală și veți găsi în continuare de lucru, așa că n-o să duceți lipsă de bani, însă e bine să vă folosiți flerul, să faceți alegerile potrivite. Se poate să primiți atenționări că sunt restanțe de plătit, o fi uitat de niște facturi, de vreo rată sau de o asigurare.

Horoscop 4 august 2026 – BALANȚĂ

Or să revină, poate, niște chestiuni mai vechi și n-o să se mai poată să le lăsați fără răspuns, că or să apară sancțiuni dacă nu le încheiați. O să plecați într-o scurtă vacanță, poate fi un city break, de care să se ocupe partenerul de viață.

Horoscop 4 august 2026 – SCORPION

Se pare că vreți să ridicați ștacheta mai sus și să faceți lucruri care să vă reprezinte, să câștigați un titlu, o funcție. E bine să fiți insistenți când vine vorba despre banii voștri, ca să vi-i recuperați pe toți. Acum e momentul.

Horoscop 4 august 2026 – SĂGETĂTOR

Se conturează un proiect solicitant, dar sunteți în formă și o să vă faceți remarcați de către șefi. E posibil să recuperați bani și să acoperiți niște goluri, să rezolvați restanțele și să vedeți cu ce rămâneți.

Horoscop 4 august 2026 – CAPRICORN

Relația cu partenerul de cuplu promite să fie și mai bună, că niște lucruri s-au spus, responsabilitățile s-au împărțit și, dacă o să petreceți mai mult timp împreună, o să fie perfect. E posibil să vă lăsați convinși de un angajator să lucrați împreună și promite să fie un succes.

Horoscop 4 august 2026 – VĂRSĂTOR

Se pare că o să fiți cooptați în tot felul de proiecte și o să veniți cu idei, cu o strategie solidă, ca să fie ceva special, cu care să ieșiți la rampă. V-ați putea ocupa și de sănătate, ca să dați un randament bun la slujbă și să aveți un tonus bun, să vă bucurați de viață.

Horoscop 4 august 2026 – PEȘTI

O să vă reușească un demers important, semnați un contract, vă înscrieți la o școală pentru la toamnă sau faceți o achiziție pe bani mulți. Sunt tot felul de lucruri pe care o să le rezolvați din mers, ca să vă puteți vedea de niște treburi personale, să ieșiți la plimbare, de exemplu.

Horoscop 4 august 2026 – BERBEC

Se vine cu o ofertă de lucru și poate vă încântă suma de bani, chiar dacă volumul de muncă e mare. O să considerați că merită efortul, implicarea voastră. Relația cu partenerul de cuplu a atins acel prag de încredere și armonie și poate vreți să vă căsătoriți, dacă n-ați făcut-o până acum.

Horoscop 4 august 2026 – TAUR

O cheltuială, posibil neprevăzută, o să vă destabilizeze bugetul, dar nu într-atât încât să nu vă puteți descurca până la următorul salariu. Întrevedere cu cineva care vrea să vă mai întâlniți după serviciu, ca să practicați un sport. Poate aveți un hobby comun și o să vă destindeți.

Horoscop 4 august 2026 – GEMENI

Aveți tot felul de idei ingenioase pe care le puteți transpune în realitate și să începeți proiecte noi care să vă ofere confort financiar. O să puteți obține și acele semnături care păreau imposibil de obținut și o să avansați cu demersurile pentru diverse proiecte, de serviciu sau personale.

Horoscop 4 august 2026 – RAC

Se poate să vă alegeți cu niște câștiguri consistente și să lăsați banii într-un cont, să dospească, să-i sporiți, ca să vă luați apoi o casă, o mașină. Poate ieșiți mai des pe la mondenități, aveți preocupări de grup și vă mai dezmorțiți, vă duceți la piscină, la pilates, găsiți voi.