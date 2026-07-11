Oamenii s-au bucurat că nu sunt alge și că soarele a strălucit toată ziua. De mâine, de la prânz, vremea se schimbă radical. A fost emis un cod galben de vijelii în 21 de județe, inclusiv Constanța și Tulcea.

În Costinești, mii de turiști s-au bucurat de cele 30 de grade Celsius din aer. În apă au fost 25, așa că mulți s-au întors cu greu din valuri.

Laurențiu, turist din Craiova: „Foarte bună. Este extraordinar de caldă și curată. Niciodată nu a fost în anul acesta atât de curată. Tinerii... Ia uitați-i! Toată lumea este aici cu noi. Cam de 30 de ani vin la Costinești. Aici o să fiu mereu.”

Bărbat: „E foarte frumos. Apă caldă, lume multă pe plajă. Eu zic că e un sezon reușit. Apă caldă, soare, tineri. Costineștiul reînvie la viață.”

Bărbat: „E o atmosferă foarte faină. Foarte multă tinerețe și automat vibrația se preia de la ei și către noi. E frumos. Marea e foarte OK, chiar am făcut câteva băițe foarte bune, plajele sunt OK. Una peste alta, eu zic că e bine să fii aici.”

Pe la miezul zilei au venit să se bronzeze și cei care au petrecut toată noaptea.

Tineri: „Plajă, după aia distracție, pe seară, niște baruri, niște beri. Cluburi, băutură, distracție.”

Cuplu: „Din București. Încă două zile mai stăm. Momentan e super fain, foarte multă lume, atmosferă foarte faină. Prețurile sunt OK – de plajă, de mare.”

Tânără: „Eu sunt din Anglia și am venit doar pentru plajă. Mai târziu vreau să mă duc să mă plimb, să mănânc ceva.”

Mâncarea nu mai are multă căutare

Legat de mâncare, cei mai mulți dintre turiști nu au vrut să stea prea mult la masă. S-a văzut asta din felurile de mâncare pe care le-au ales.

Dumitrescu Mihai, șef de sală: „Burgerii sunt cei mai vânduți, în general. Un meniu poate să ajungă între 40 și 80 de lei. Berea este în jur de 15-16 lei.”

Tânăr: „O ciorbă de văcuță. E bună mâncarea.”

În prezent, gradul de ocupare pe litoral se apropie de 90%.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT: „Peste 140.000 de turiști au venit în acest weekend pe litoral, datorită festivalului de la Costinești.”

Din păcate, de mâine după prânz se adună norii, iar spre seară și peste noapte s-ar putea produce vijelii la malul mării.