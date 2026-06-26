Deoarece aici va avea loc festivalul Beach, Please!, iar stațiunea ar urma să fie plină chiar dacă prețurile sunt mai mari. Cazarea cu mic dejun, pe durata evenimentului, poate ajunge și la 12.000 de lei pentru două persoane.

Unii turiști aflați la Costinești spun că mesele îi costă cel mai mult în vacanță.

Aproape de prânz, pe plajă era suficient spațiu pentru ca turiștii să poată sta la soare în voie.

Reprezentanții din turism spun că cea mai aglomerată perioadă este începutul lunii iulie, când are loc festivalul „Beach, Please!”, iar tarifele sunt mai mari decât de obicei.

Diana Scripcaru, manager agenție de turism: „Încep de la 4.400 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele, dar pentru variante mai bune acestea ajung și la 11.000, 12.000 de lei cu mic dejun.”

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: „Prețurile în Costinești, datorită evenimentului, sunt foarte ridicate. Gradul de ocupare acum este de 98%, 99%.”

Unii administratori de hoteluri spun că turiștii au început să facă rezervări pentru această perioadă încă de anul trecut.

Diana Ungureanu, manager hotel: „Mai avem în prezent doar două camere disponibile."

Dragoș Apostoliceanu, manager hotel: „Pentru că cererea este foarte mare, am reușit să mai clasificăm încă două camere.”

Și numărul de unități de cazare este mai mare.

Dorin Jeanu, primar Costinești: „Ne învârtim în jurul a 60.000 de locuri de cazare. Noi ne transformăm dintr-o comună în extrasezon, în stațiune pe timpul verii și chiar într-un mic orășel, dacă ținem cont de cifrele vehiculate anul trecut la Beach, Please!, am avut în jur de 150 de mii într-o seară.”

Festivalul are loc în perioada 8-12 iulie.

Pe litoral, se anunță un weekend aglomerat, după cum spun reprezentanții agențiilor de turism.

Corespondent PRO TV: „La mare este atmosferă de vacanță și, la această oră, turiștii se bucură de valuri, de soare și de plajă. Pe litoral urmează un weekend plin, cel mai aglomerat de până acum, după cum spun reprezentanții unei agenții. 80 de mii de turiști ar urma să fie la mare, iar cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord și zona Neptun-Olimp. Cele mai multe rezervări au fost făcute la hotelurile de trei și patru stele, cu oferte all inclusive. Atenție, însă, litoralul se află sub Cod galben de caniculă până luni. Mâine vom avea în jur de 28-29 de grade, spun meteorologii, dar duminică și luni temperaturile vor crește și vor depăși 30, chiar 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, dar apa mării ne va răcori, are 23 de grade. Acestea au fost informațiile.”