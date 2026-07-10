Un echipaj medical chemat de urgență a început resuscitarea, dar manevrele nu au avut rezultat. Cauza morții urmează să fie stabilită. Conform procedurii, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Turistul de 54 de ani a ajuns pe litoralul nostru în urmă cu două zile, cu fiul său de 17 ani. S-au cazat într-un hotel din Costinești.

Joi seară, puțin înainte de miezul nopții, mai mulți tineri au anunțat echipa de jandarmi care patrula în zona intrării la festivalul „Beach Please!” că într-o mașină se află un bărbat care pare inconștient. Jandarmii au ajuns repede acolo, apoi au chemat un echipaj medical.

Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „Bărbatul se afla în stare de inconștiență. Au început manevrele de resuscitare. Acest protocol a durat peste 60 de minute. Din păcate, în ciuda eforturilor, a fost declarat decesul bărbatului.”

Băiatul de 17 ani a fost preluat de inspectorii de la Protecția Copilului.

Roxana Onea, purtător de cuvânt DPC Constanța: „S-a dispus instituirea măsurii speciale de protecție, plasament în regim de urgență la Centrul de Primiri Urgențe Minori.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Asistenții de la Protecția Copilului au luat legătura cu mama adolescentului, iar Inspectoratul General pentru Imigrări o va ajuta pe femeie să ajungă cât mai repede la Constanța.”

Trupul turistului croat a fost transportat la morgă, iar medicii legiști urmează să facă autopsia. Rezultatele vor lămuri cauza morții.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „A fost întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.”

Anchetatorii spun că nu este exclusă nicio variantă: de la un atac de cord până la consumul unor medicamente sau băuturi cu potențial nociv.