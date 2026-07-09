Peste 60.000 de tineri au cântat și au dansat până în zori, pe piesele a zeci de artiști, care au electrizat mulțimea.

Petrecăreții au venit din toate zonele țării, ca să dea startul distracției.

Tânără: „Sunt din Maramureș și am făcut opt ore până aici. Este frumoasă atmosfera.”

Un bărbat din Deva nu s-a lăsat greu convins să-și însoțească fiul de 14 ani la festival. Altfel, adolescentul ar fi ratat petrecerea.

Tată și fiu: „Nu a trebuit să mă convingă, a fost dorința lui și dorința a fost comună, oarecum. Îmi place foarte mult, este o atmosferă foarte faină.”

Distracția a atins cote maxime, după miezul nopții. Ca la orice festival, nu au lipsit aparițiile neobișnuite.

Beach, Please! continuă până pe 12 iulie. Vineri, cel mai așteptat artist, care va urca pe scena principală, este Playboy Carti.