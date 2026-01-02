O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

02-01-2026 | 07:10
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana, transmisă postului francez BFMTV, arată momentul în care a izbucnit incendiul soldat cu peste 40 de morţi şi 115 răniţi.

Sabrina Saghin

În partea de sus a imaginii se pot vedea primele flăcări la nivelul spumei poliuretanice aplicate pe tavanul localului.

Aceeaşi fotografie surprinde clienţi ai barului ridicând sticlele de şampanie pe care le au în mână şi pe care sunt fixate lumânări de tip artificii.

În fundal, se poate vedea şi femeia aşezată pe umerii unui bărbat, care apărea şi într-o altă fotografie publicată de BFMTV. Fotografia a fost făcută de o supravieţuitoare înainte de izbucnirea incendiului şi transmisă BFMTV.

Lumânările de tip artificii ajung aproape de tavan

În imagine se poate vedea o femeie pe umerii unui bărbat, cu sticle în mâini pe care sunt fixate lumânări de tip artificii, aprinse, care sunt aproape de tavan.

Autorităţile elveţiene nu se pronunţă pentru moment asupra cauzelor precise ale incendiului. Mai mulţi martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle fluturate de o persoană aşezată pe umerii altei persoane - unii spun că erau angajaţi ai barului. Aceste lumânări ar fi putut provoca incendiul atingând tavanul.

Sursa: News.ro

