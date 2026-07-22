ANR a precizat că nu există risc pentru populație, potrivit News.ro.

„Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, au transmis reprezentanții ANR.

Nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe când a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat, marți după-amiază, că nava ar fi fost lovită de două rachete.

Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Nava avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță. Trei marinari au fost răniți, aceștia fiind transportați la Spitalul Județean Tulcea.

Incendiu la un petrolier în Marea Neagră

Incident extrem de grav în Marea Neagră, în apropiere de portul Sulina. Un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de gaz petrolier lichefiat a explodat și arde în largul coastelor României, la 40 de km depărtare de țărm.

Echipajul a fost evacuat de salvatorii români. Trei marinari au fost răniți. Autoritățile sunt în alertă și au impus restricții de navigație. Cauza exploziei încă nu se cunoaște.

Nava "Gaz Lisbon", sub pavilion liberian, plecase din Egipt și trebuia să ajungă în portul Reni din Ucraina. Luni seară, comandantul a cerut să intre în Portul Sulina și era în așteptare. Puțin după miezul nopții, comandantul navei a cerut ajutor.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt Autoritatea Navală Română: ”Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe. Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare SAR Apollo și SAR Artemis. Din cauza distanței, comunicarea cu nava s-a desfășurat cu dificultate”.

Salvatorii români au reușit să îi evacueze pe toți cei 17 marinari aflați la bord. Marinarii au fost transportați la spitalul de urgență din Tulcea. Trei dintre ei au arsuri grave și primesc îngrijiri de specialitate.