În Dobrogea și Bărăganul găsim atmosferă schimbătoare. Se înnorează din când în când și apar averse, cu descărcări electrice și răbufniri ale vântului. Temperaturile, un pic mai scăzute decât marți, se opresc pe la 32 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei instabilitatea crește, în special în a doua parte a zilei. Ploile vin în mai multe reprize și vor fi abundente în unele zone. Se intensifică și vântul și e posibil să cadă grindină. Urmează o amiază călduroasă, cu multă zăpușeală și 31...32 de grade în termometre.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina aversele apar sporadic, în special în zonele înalte. Pe aici o să fie soare în cea mai mare parte a zilei, însă temperaturile nu vor trece de 30 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină vremea frumoasă. E posibil să apară și câțiva nori de ploaie, mai ales pe la munte, iar maximele se opresc și aici, pe la 29...30 de grade.

Și vestul României este mai ferit de ploi, dar are parte de o amiază destul de caldă. Se ating 32 de grade în zona Banatului, pe unde se resimte și disconfortul termic. La noapte șansele de averse cresc în această zonă.

În Transilvania vremea rămâne instabilă în regiunile montane, pe unde sunt anunțate averse zdravene, căderi de grindină și vijelii. S-ar putea să apară câteva ploi zgomotoase și în rest. Vor fi 25...26 de grade în depresiuni și 31 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia sunt ceva condiții de ploaie în zonele mai înalte, dar pe la câmpie atmosfera se menține însorită toată ziua. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung pe la 34 de grade, iar disconfortul termic crește după prânz.

În schimb, în sudul României avem o zi cam agitată, cu înnorări și ploi din când în când. Se vor strânge cantități însemnate de apă. Vor fi și perioade cu vijelii puternice, iar vântul ar putea depăși viteze de 80 km/h. Vremea se menține călduroasă în Lunca Dunării, pe unde se vor atinge 32 de grade.

În București avem atmosferă schimbătoare, mai multe reprize cu ploi destul de serioase, fenomene electrice și intensificări de vânt. Maxima se oprește la 30 de grade. La noapte mai vin ceva averse, iar temperatura coboară până la 16...17 grade.

La munte vremea rămâne instabilă în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Vor fi episoade cu ploi torențiale, vijelii puternice și e posibil să cadă grindină. În rest avem o zi destul de liniștită și temperaturi comparabile cu cele de marți.

Și pe litoral sunt anunțate câteva averse după orele amiezii. Până atunci avem soare, vreme bună și se face destul de cald. Maximele din stațiuni ajung la 29 de grade, dar apa mării este cam rece. Are în jur de 21 de grade.